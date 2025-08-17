¡México, bicampeón eterno del flag football en los World Games!

IMBATIBLES. Este resultado no solo representa una medalla de oro, sino también una hazaña histórica, ya que México repite el título obtenido en Birmingham 2022, coronándose invicto en ambas ediciones y venciendo en ambas finales a las estadounidenses.

Un final de película: México remonta en los últimos segundos

Todo parecía perdido cuando Estados Unidos tomó la delantera 21-20 a solo 28 segundos del final. Pero Diana Flores, con temple de acero, lideró una ofensiva quirúrgica que culminó con un pase de touchdown a Victoria Chávez a tres segundos del cierre, sellando la victoria por 26-21.

Este resultado no solo representa una medalla de oro, sino también una hazaña histórica, ya que México repite el título obtenido en Birmingham 2022, coronándose invicto en ambas ediciones y venciendo en ambas finales a las estadounidenses.

FLAG FOOTBALL: EL LEGADO MEXICANO EN LOS WORLD GAMES

El flag football debutó en los World Games en 2022 como una disciplina emergente del fútbol americano, caracterizada por su dinamismo, inclusión y ausencia de contacto físico. Con más de 20 millones de jugadores en 100 países, el deporte ha crecido exponencialmente y será parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Con la inclusión olímpica, el flag football desaparecerá de los World Games, lo que convierte a México en las primeras, las últimas y las únicas campeonas de esta disciplina en la historia del evento

DEFENSIVA MEXICANA: EL MURO QUE SOSTUVO EL ORO

La victoria también se cimentó en una defensiva implacable, liderada por Allison Salazar, quien logró dos intercepciones y desvió cuatro pases, dos de ellos con potencial de anotación. Salazar cerró el torneo con cinco intercepciones, siendo clave en los duelos ante Japón, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

En la primera mitad, la ausencia de Elizabeth Bourde fue cubierta con maestría por Salazar, quien interceptó a la veterana Vanita Krouch y desvió múltiples intentos de touchdown.

OFENSIVA MEXICANA: PRECISIÓN Y CARÁCTER BAJO PRESIÓN

Pese a la presión defensiva estadounidense, Diana Flores mantuvo la calma y completó tres pases de touchdown con Tania Rincón, Mónica Rangel y Victoria Chávez. Además, Tania Rincón, como segunda quarterback, conectó otro envío de anotación con Rangel, quien terminó como la máxima anotadora del torneo con ocho recepciones de touchdown.

México cerró el torneo con 147 puntos a favor, 78 en contra y 31 pases de anotación, reafirmando su dominio global en el flag football.

MÉXICO, POTENCIA MUNDIAL RUMBO A LOS ÁNGELES 2028

Este bicampeonato no solo reafirma el liderazgo de México en el flag football, sino que alimenta la ilusión olímpica. Con figuras como Diana Flores, Allison Salazar y Mónica Rangel, el equipo mexicano se perfila como favorito para el debut olímpico de la disciplina.

México no solo ganó el oro. Ganó un lugar en la historia.

.

. .

Flag