Monterrey vs Mazatlán: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Monterrey vs Mazatlán en vivo Especial

Monterrey llega a este compromiso en casa con la motivación de mantenerse en la parte alta de la tabla tras un inicio sólido en el Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que Mazatlán buscará sorprender y romper con su racha negativa en el Estadio BBVA, donde nunca ha conseguido la victoria.

Los Rayados, con una plantilla amplia y figuras ofensivas, parten como favoritos, pero los Cañoneros necesitan sumar puntos para no rezagarse en el torneo.

¿Dónde y a qué hora juegan Monterrey vs Mazatlán? | Jornada 5

El encuentro entre Monterrey vs Mazatlán se llevará a cabo este 17 de agosto en el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, en punto de las 18:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Monterrey vs Mazatlán? 1 Jornada 5

La transmisión exclusiva por ViX (plan Premium) vía streaming.

Posibles alineaciones

Monterrey

Luis Cárdenas; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Luis Romo, Jordi Cortizo, Sergio Canales; Germán Berterame, Brandon Vázquez, Jesús “Tecatito” Corona.

Mazatlán

Hugo González; Bryan Colula, Facundo Almada, Néstor Vidrio, Francisco Venegas; Jefferson Intriago, Josué Colmán, Édgar Bárcenas; Yoel Bárcenas, Gustavo Del Prete, Luis Amarilla.