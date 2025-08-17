Paulo Strehlke se impone en Asunción 2025 y asegura su lugar en Lima 2027

TRITÓN Pablo dejó el alma en el agua.

Paulo Strehlke, originario de Morelos, se consagró este domingo como campeón de aguas abiertas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al completar los 10 kilómetros en un tiempo de 1:50:01.5 horas, en la playa San José.

Con esta victoria, el joven nadador no solo sumó su tercera medalla en la justa, sino que también selló su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde buscará superar el bronce obtenido en Santiago 2023.

El podio fue completado por los brasileños Matheus De Freitas (1:50:05.7) y Leonardo Brandt (1:53:03.3), quienes ofrecieron una reñida competencia hasta los últimos metros.

TRES MEDALLAS PARA STREHLKE EN ASUNCIÓN

Antes de su triunfo en aguas abiertas, Strehlke ya había subido al podio en dos ocasiones: ganó plata en el relevo 4x200m estilo libre varonil y bronce en los 800m estilo libre, consolidándose como una de las figuras mexicanas más destacadas en la natación.

Con su oro, México alcanzó su medalla número 14 en Asunción 2025, lo que le permitió ascender al cuarto lugar del medallero general, con un total de 61 preseas hasta el momento.

TAEKWONDO MEXICANO CIERRA CON NUEVE MEDALLAS

Por su parte, la selección mexicana de taekwondo también tuvo una destacada actuación al cerrar su participación con nueve medallas: dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce. La última presea fue un bronce en equipos mixtos (TK3), donde el equipo conformado por Zaira Paulina Salgado Landa, Carlos Damián Cortés Labastida y Leonardo Gómez Cruz venció a Puerto Rico en cuartos de final (2-0), pero cayó en semifinales ante Brasil (0-1), que posteriormente se coronó campeón.

ZAMBRANO Y SALGADO, CAMPEONAS EN INDIVIDUAL

Las medallas de oro llegaron gracias a Mariana Zambrano en la categoría -49 kg y Zaira Salgado en -57 kg, mientras que las platas fueron obtenidas por Paloma García (+67 kg), Obed Martínez (poomsae individual varonil) y Brisa Aleck (poomsae individual femenil).

Los bronces se repartieron entre Damián Cortés (-58 kg), Víctor Ramírez (+80 kg), la pareja mixta de poomsae freestyle y el equipo mixto TK3.

ASUNCIÓN 2025: SEMILLERO DEL DEPORTE CONTINENTAL

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 reúnen a más de 4,000 atletas de entre 14 y 23 años de todo el continente, en una competencia que no solo premia el talento juvenil, sino que también otorga plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

México ha tenido una participación destacada en disciplinas como natación, taekwondo, atletismo y gimnasia, consolidando a sus jóvenes promesas rumbo al ciclo olímpico.