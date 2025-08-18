GOLIZA. Momentos antes de la lluvia de pepinos.

Toda la semana pasada hubo voces y mensajes en redes que clamaban el fracaso del América y que ya no tenía nada del equipo que fue tricampeón.

Hace unos días pedían la renuncia de Larcamón con Cruz Azul por no calificar en un torneo intrascendente.

Ahora, tras el triunfo de las Águilas sobre Tigres, en el volcán, esas mismas voces callan, se tragan sus palabras, pero no aceptan ningún error, no, desde las críticas todos son perfectos.

Si son muchas las horas de pantalla y los mensajes en redes que hay que llenar, pero a veces me pregunto si no es peligroso hablar por hablar.

HAY QUIENES YA HABLAN DE EQUIPOS ELIMINADOS

Las críticas dependen del resultado, y se hacen sin análisis, con el periódico del lunes y con la urgencia de la inmediatez que piden las redes sociales. Apenas estamos en agosto y hay quienes ya hablan de equipos eliminados, de fracasos institucionales y piden cabezas de directivos, entrenadores y hasta jugadores.

JIMMY, LÍDER DEL TORNEO

A los Tuzos del Pachuca les exigían correr a Jaime Lozano como entrenador y ahora es el líder del torneo, de Cruz Azul se burlaban tras ser goleados en la Leagues Cup y están en segundo lugar. De América se pedía que renunciara hasta el jardinero por las últimas derrotas y por estar inconformes con los refuerzos y ahora están también dentro de los primeros lugares.

Así son ahora los medios, quienes se dejan llevar por los comentarios de las redes, solamente para ganar seguidores y situarse del lado de los “críticos” o los que “si dicen la verdad”, cuando en realidad lo único que están haciendo es demostrar su nulo interés por la objetividad y buscar el protagonismo por encima de los deportistas. Un verdadero problema de nuestros días.

CRITICAN A LOS REFUERZOS

A Jardine hay que darle tiempo de levantar al equipo, de poner a sus refuerzos a tope y de volver a armar un bloque sólido, con todos los jugadores en su mejor momento. Critican a los refuerzos, pero se les olvida que prácticamente todos los que llegaron para armar el equipo tricampeón, lo hicieron sin etiqueta de “bombas”, sino que más bien se trataron de refuerzos que crecieron hasta hacerse estrellas bajo el mando del entrenador brasileño.

Cruz Azul peleará por el título a pesar de quedar fuera de la Leagues Cup, pero eso se entenderá hasta el mes de octubre más o menos, cuando ya esté completamente olvidada la goleada y tengan los puntos suficientes para pensar en ser campeones.

RAYADOS SERÁ DE LOS RIVALES MÁS FUERTES

Toluca volverá a tomar ritmo y defenderá su título hasta el final, mientras que Tigres ya crece de la mano de Pizarro, a pesar de la derrota y Rayados por el plantel que tiene, será de los rivales más fuertes. Lo mismo que pensábamos antes de que comenzara el torneo.

Las que me preocupan son las Chivas, el rebaño que creo no ha jugado tan mal como lo dicen sus números, pero a final de cuentas lo importante son los goles, y aunque tienen un partido menos, por ahora están en el fondo de la clasificación. Era de los que pensábamos que el plantel del rebaño se había reforzado bien en esta pretemporada, pero sinceramente, ahora parece que sufrirán mucho más de lo que todos esperábamos.

SEAMOS MÁS CAUTELOSOS CON LAS CRÍTICAS

Falta todavía mucho en este Apertura 2025, así que seamos más cautelosos con las críticas, porque es muy fácil que, con resultados positivos, aquellos a los que criticamos o pedimos sus cabezas, nos dejen sin argumentos.