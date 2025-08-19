María Fassi jugará el CPKC Women’s Open del LPGA Tour

La mexicana siempre en busca de oportunidades. María Fassi tendrá acción una vez más en el máximo circuito de golf femenil. (Foto especia)

La mexicana María Fassi competirá esta semana en el LPGA Tour, luego de ganarse un lugar en la calificación del lunes en el CPKC Women’s Open a jugarse en el Mississaugua Golf & Country Club en Ontario, Canadá.

La golfista hidalguense que lideró el grupo clasificatorio de 40 golfistas, firmó ronda de 70 golpes (-1), competirá en su cuarto torneo CPKC Women’s. En esta temporada María ha participado en siete torneos del LPGA Tour y su mejor resultado fue el T47 en el ShopRite LPGA Classic en junio.

Además de Fassi, las otras golfistas que se ganaron un lugar en el clasificatorio fueron las amateurs: Kendria Wang, Celina Yeo y Joline Truong.

Algunas de las principales rivales de Fassi serán. La canadiense Brooke Henderson que ha ganado 13 veces el LPGA Tour y ostenta el título de la golfista con más victorias en la historia de su país, en 2018 ganó dicho evento, la semana pasada terminó empatada en el puesto 23 en Portland.

Así como la nueva número 1 del mundo, Jeeno Thitikul, regresa a la acción por primera vez desde que desbancó a Nelly Korda en la cima del Rolex Women’s World Golf Rankings tras su actuación en el Abierto Femenino AIG.

Korda llega a Canadá con la esperanza de conseguir su primera victoria de la temporada tras acumular cinco top 10 en la primera mitad del año. Korda terminó empatada en el puesto 36 en su última participación en el torneo, el Abierto Femenino AIG.