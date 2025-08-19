México se despide de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025

Serie Mundial de Pequeñas Ligas. México se fue en blanco ante los nipones en duelo de eliminación directa. (Foto especial)

El equipo de México, el Swing Perfecto de Chihuahua fue eliminado este martes de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, tras perder 6-0 ante Japón en un duelo de eliminación directa disputado en el estadio Howard J. Lamade, ante más de 15 mil aficionados.

Desde el primer episodio, el equipo japonés impuso condiciones con un rally de cuatro carreras, incluyendo un jonrón de tres anotaciones por parte de Tensei Yazawa, quien conectó una recta alta del abridor mexicano Iker Castañeda. El lanzador tricolor no logró contener la ofensiva asiática, que mostró disciplina, velocidad y poder desde el inicio.

Por su parte, el pitcher japonés Yushi Yamamoto ofreció una actuación dominante: permitió solo tres imparables, ponchó a ocho rivales y mantuvo el control durante seis entradas completas.

En la quinta, Yamamoto volvió a castigar al equipo mexicano con un cuadrangular de dos carreras que selló el marcador definitivo y provocó una ovación cerrada del público japonés presente.