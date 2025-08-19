México termina como campeón de clavados en los JP Junior 2025

Final de trampolín 3m en Asunción 2025. David Vázquez en lo más alto del podio, y a su derecha Jesús Agúndez y a su izquierda el canadiense Carson Paul. (Conad)

Los mexicanos David Vázquez y Jesús Agúndez cerraron con broche de oro al hacer el 1-2 en la final de trampolín 3m individual en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Con esa final, México concluyó su participación con cuatro preseas de oro, seis de plata y dos de bronce, para un total de 12 metales y como campeón de los clavados, en los que superó a Estados Unidos, Canadá, Cuba, Colombia y Brasil.

Vázquez sumó su segundo oro panamericano luego del obtenido el lunes en la final de trampolín 3m sincronizados en pareja con Agúndez, quien este martes se colgó la medalla de plata individual.

David sumó 417.65 unidades y Agúndez 414.50 puntos. El metal de bronce correspondió al canadiense Carson Paul con 403.75.

Mía y Lía hacen el 2-3

Final de trampolín 3m. Mía y Lía termina n su participación en los JP Junior con preseas de plata y bronce. (@COM)

Las gemelas Mía y Lía Cueva Lobato se sumaron a la cosecha de medallas el martes, ambas obtuvieron su tercera medalla individual, luego de terminar en los sitios dos y tres en la final de trampolín de 3m individual.

La prueba fue ganada por la estadounidense Sophia Grace Verzyl con 322.85 unidades para dejar las medallas de plata y bronce a Mía que sumó 319.45 y a Lía con 292.95 unidades.

Con esta prueba las gemelas de 14 años se despiden de la justa en Asunción 2025 con tres preseas cada una.

En la final de sincronizados plataforma 10m, la pareja mexicana de Kenny Zamudio y Emilio Treviño se quedaron con la presea de plata al sumar 380.01 unidades, y ser superados por los canadienses Benjamín Tessier y Matt Cullen con 413.46 puntos.

El bronce fue para Bernaldo Arias y Carlos Ramos con 350.07.

Juegos Panamericanos Junior. María Sánchez también aportó medalla para México el martes. (Conade)

En la final de plataforma sincronizada 10m femenil, Suri Cueva y María Sánchez resultaron subcampeonas con 279.48 puntos, como campeonas se alzaron Kate Miller y Katelling Fug con 289.05. El bronce fue para la pareja estadounidense con 249.63.