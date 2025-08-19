NFL: Los jugadores que podrían salir en trade antes del inicio de temporada

Trades en la NFL Algunos jugadores han solicitado su salida a través de un cambio, mientras algunos otros podrían salir con la oferta correcta.

A la pretemporada de la NFL ya sólo le queda una semana más por disputarse previo a la patada inicial del 4 de septiembre. Algunos equipos parecen estar listos para el inicio de la campaña regular, mientras que otros continúan lidiando con negociaciones para terminar de completar sus respectivas plantillas. Estos son algunos de los jugadores que podrían tener un cambio antes del inicio de la temporada

Micah Parsons - Dallas Cowboys

El nombre más sonado ha sido el del ala defensivo de Dallas. Parsons expresó recientemente su deseo de salir del equipo de la estrella solitaria a través de sus redes sociales. El ‘Caza-cabezas’ ha hablado de su descontento debido a la falta de interés que ha tenido la directiva de Jerry y Stephen Jones por establecer contacto con su representante para ofrecer una extensión.

Algunos reportes de insiders apuntan a que este caso es completamente diferente al de negociaciones anteriores que han tenido los Jones con jugadores como Dak Prescott, CeeDee Lamb, Zack Martin, Ezekiel Elliot o Demarcus Lawrence, quienes sí firmaron extensiones en su momento. Ahora, la relación de Parsons con la directiva podría ser irreconciliable y llevar al número 11 a un nuevo destino.

Trey Hendrickson - Cincinnati Bengals

Los problemas en la defensiva de los Bengals podrían seguirse sumando con la posible salida de Trey Henddrickson. El ala defensivo ejecutó el 32.2% de las presiones al quarterback rival de su equipo, siendo el jugador con el porcentaje más alto de toda la NFL. Sin embargo, a falta de una propuesta de extensión, el número 91 ha optado por no presentarse a los campamentos de entrenamiento.

Ahora, algunos reportes apuntan a que el equipo está considerando en cambiarlo por la oferta adecuada.

Terry McLaurin - Washington Commanders

Luego de haber sido el principal objetivo de Jayden Daniels la temporada pasada, Terry McLaurin está en busca de un nuevo acuerdo contractual con los Commanders, situación que sigue sin resolverse actualmente. El receptor abierta también anunció oficialmente que quiere que el equipo lo cambie a través de un trade para poder llegar a una franquicia que le asegure más años de continuidad con una oferta lucrativa.

El número 17 de los Commanders no estuvo ni siquiera presente en el estadio durante el partido de pretemporada ante los Bengals tratando de generar mayor presión con la directiva para que lo dejen ir o le den la extensión que busca.

Breece Hall - New York Jets

Esta temporada, el equipo ya invirtió en renovar a Garrett Wilson y a Sauce Gardner, haciéndolos de los mejores pagados en sus respectivas posiciones. Esto ha dejado a Hall relegado para una posible extensión a largo plazo, algo en lo que los Jets no parecen estar completamente convencidos. Por esto, algunos reportes afirman que el equipo podría estar interesado en escuchar algunas ofertas por su corredor número 1.

Jameis Winston - New York Giants

El cuarto de quarterbacks parece ser muy pequeño para tres jugadores en esta posición. El novato Jaxon Dart se ha ganado el puesto de suplente detrás de Russell Wilson para esta campaña, por lo que sería poco factible para el equipo de la gran manzana mantener a Winston, quien tiene la experiencia y capacidad para ser un jugador de banca en alguna otra institución.

Brian Robinson - Washington Commanders

La ex estrella de la Universidad de Alabama y elegido en la tercera ronda de su draft, ha sido la primera opción de los Commanders para correr el balón en los años recientes. Sin embargo, algo parece no convencer del todo a Washington, quienes han estado escuchando ofertas por este jugador de acuerdo a reportes de insiders de la NFL.

Al igual que su compañero Terry Mclaurin, el corredor de los Commanders no ha estado presente en los partidos de pretemporada

Otros jugadores que han sido ligados a la posibilidad de ser intercambiados:

Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Kyle Dugger (New England Patriots)

Brandon Aiyuk (San Francisco 49’ers)

Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Rachaard White (Tampa Bay Buccaneers)

Incluso después del inicio de la temporada, los equipos tendrán como fecha límite el lunes 4 de noviembre (después de la semana 9 de la temporada) para realizar cambio.