Adelantan que Valtteri Bottas ya firmó con Cadillac

Ya los ponen en la lista de la nueva escudería de la F1. Valtteri Bottas y Sergio Pérez serían la experiencia que Cadillac necesita para ingresar a la Fórmula 1. (Foto especial)

Desde Países Bajos han avanzado que el finlandés Valtteri Bottas ya ha firmado con la escudería Cadillac que debutará en la Fórmula 1 en 2026 y que es muy probable que el anuncio oficial se haga la próxima semana.

Cadillac ha insistido en tener en sus filas a un piloto con experiencia. De hecho, podrían ser dos, pero quien mejor posicionado parece estar es Bottas, quien ya ha firmado con la estructura para ser piloto oficial la próxima temporada, según avanza el portal web neerlandés Racing News 365.

Se reveló que el finés llegó a un acuerdo con el equipo que impulsa Mario Andretti, algo que no ha realizado Sergio ‘Checo’ Pérez, aunque es muy factible que lo haga en estos días, después de que la semana pasada la prensa británica avanzó que el tapatío estaba muy cerca de volver a la Fórmula 1 con Cadillac.

El equipo norteamericano ya tiene el tiempo en contra para realizar sus pruebas y tendrá que oficializar en breve su alineación para la Temporada 2026, y así, hacer los ensayos TPC (prácticas en autos anteriores), probablemente, en la recta final de este año.

Cadillac F1 apostaría por dos pilotos veteranos para su inclusión en la máxima categoría del automovilismo, si incluye a ‘Checo’ Pérez.

La experiencia del finlandés ha convencido a los directivos de la escudería con sede principal en Charlotte, recordando que el ‘team principal’, Graeme Lowdon, ya conoce el trabajo de Bottas, puesto que se desempeñó como el mánager de Guanyu Zhou, su excoequipero en Sauber.

Por otra parte, el portal de automovilismo mencionó que se desconoce si Valtteri Bottas abandonará su rol de piloto reserva de manera inmediata, y así, centrarse en Cadillac, quien ha sido clave para la evolución del novato de 18 años, Andrea Kimi Antonelli.

A días de cumplir 36 años (28 de agosto), el finlandés cuenta con una amplia experiencia en la Fórmula 1, quien ha participado en 246 grandes premios, de los cuales, se ha llevado la victoria en 20 ocasiones, 20 pole positions y 67 podios; aunado a que también conquistó cinco títulos de constructores con Mercedes de 2017 a 2021.