Antonia Sánchez logra oro con récord panamericano junior

Explosividad de la mexicana. Antonia Sánchez dio la sorpresa en la final de 400 metros con vallas en Asunción 2025. (CARLOS ZEPEDA/STRAFFONIMAGES/CARLOS ZEPEDA)

En la tercera jornada del atletismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Antonia Sánchez se llevó la victoria con nuevo récord panamericano junior en la final de 400 metros con vallas.

La velocista que consiguió el segundo metal de oro del día para México triunfó con nuevo récord panamericano junior al registrar 55.91”, con lo que dejó atrás la marca de 55.97”.

El metal de plata fue para Smith Michelle de Islas Vírgenes con un registro de 56.612 y el de bronce para Daynea Colstock de Jamaica con 58.78”.

Con el primer lugar, Sánchez también califica a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la final de salto con pértiga, la mexicana Diana García finalizó en la cuarta posición con 3.80 metros y en la final de lanzamiento de martillo José Eduardo Chávez, en quinto lugar, con impulso de 65.70 metros.