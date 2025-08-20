Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hacen el 1-2 en la final de 1,500 metros

Juegos Panamericanos Junior. Dafne Juárez dominó la prueba de principio a fin. (Conade)

La semifondista Dafne Juárez y la velocista Antonia Sánchez aportaron para México dos medallas de oro en la tercera jornada del atletismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hicieron el 1-2 en la final de los 1,500 metros planos con tiempos de 4’23.58” y 4’24.87” de manera respectiva. El tercer sitio fue para la ecuatoriana Carmen Alder con un registro de 4’25.20”.

Con su primer lugar Dafne Juárez de 21 años sacó boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Oro con récord panamericano

Juegos Panamericanos Junior. Antonia Sánchez impuso sus condiciones y de paso sepultó el anterior récord panamericano junior en los 400 metros con vallas. (Fopto especial)

En la final de 400 metros con vallas, la mexicana Antonia Sánchez se llevó la victoria con nuevo récord panamericano junior al registrar 55.91”, con lo que dejó atrás la marca de 55.97”.

Antonia Sánchez también obtiene cupo para los Panamericanos de Lima 2027.

El metal de plata fue para Smith Michelle de Islas Vírgenes con un registro de 56.612 y el de bronce para Daynea Colstock de Jamaica con 58.78”.

En la final de salto con pértiga, la mexicana Diana García finalizó en la cuarta posición con 3.80 metros y en la final de lanzamiento de martillo José Eduardo Chávez, en quinto lugar, con impulso de 65.70 metros.