Diablos defiende la casa y vence 2-7 a Pericos

SAFE. Barrida Diabla, (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con un rally de seis carreras en la quinta entrada, Diablos Rojos del México ganó el primer juego de la serie de semifinales de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al aplastar 2-7 a Pericos de Puebla, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

La pandilla escarlata conectó 12 hits ante un pobre pitcheo de los verdes, quienes avanzaron a estas instancias como el mejor perdedor, en contraste de los locales, quienes fueron el primer lugar.

LA DE LA QUINIELA

Pericos fue el primero en ponerse en el marcador, en la tercera entrada. Samar Leyva recibió base por bola y Christhian Adames conectó tremendo vuelacercas por todo el jardín central, para el 2-0 inicial.

Al cierre del cuarto episodio, Diablos Rojos se embasó con sencillo de Carlos Pérez, quien llegó a tercera con doble de Río Ruíz y anotó gracias a un roletazo de Arístides Aquino, para el 2-1.

LLUVIA DE BATAZOS

Los locales, fieles a su tradición, estaban a la espera del menor error de Pericos, y este llegó en la quinta entrada. Los escarlatas se surtieron con un rally de seis carreras, producto de hits ligados que hicieron que desfilara todo el line-up rojo.

La fiesta comenzó con Allen Córdoba, quien conectó hit al jardín izquierdo. A partir de ahí los Diablos abusaron de los brazos de Vladimir Gutiérrez y Liarvis Breto, para empujar a Allen; Robinson Canó; Julián Ornelas; Carlos Pérez; Arístides Aquino y Juan Carlos Gamboa, para el 2-7.Con esa ventaja definitiva, Diablos bajó la intensidad del partido, y aseguró la primera victoria de la serie.

Este jueves, a las 19:00, continuará la batalla, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.