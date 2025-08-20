México se lleva tres preseas de plata en lucha grecorromana

Juegos Panamericanos Junior. Diego García perdió la final de los 97 kilogramos de lucha grecorromana. (Conade)

En la primera jornada de luchas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tres mexicanos se instalaron en la final del estilo grecorromano, pero ninguno se colgó medalla de oro.

El primero en perder su combate final fue Ángel Segura, quien cayó por (0-9) por superioridad técnica de su rival el estadounidense Hopper Black Maxwell, quien resultó campeón en la categoría de los 60 kilogramos.

Más tarde, Diego Macías también fue derrotado (0-9) por superioridad técnica de su rival el estadounidense Payton Jacobson en la final de los 87 kilogramos.

Por último, el mexicano Dorian Trejo cayó por puntos (3-5) ante el venezolano Juan Díaz en la final de los 97 kilogramos.