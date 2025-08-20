Scottie Scheffler, favorito indiscutible para ganar su segunda FedExCup

Tour Championship 2025. Scottie Scheffler se describe como constante e intenso en cada ronda de golf, sin descuidar golpes, ni torneos. (ERIK S. LESSER/EFE)

El Tour Championship a jugarse a partir de mañana en el East Laek Golf Club de Atlanta, marca el fin de la actual temporada del PGA Tour y uno de los claros favoritos para alzarse con su segunda FedExCup es Scottie Scheffler, el número uno del mundo que ha estado en modo impresionarte en la recta final del Tour, sin embargo, él no lo cree así.

Aunque ningún otro golfista del tour se ha acercado al nivel que ha alcanzado el ahora 18 veces ganador del PGA Tour, Scheffler mantiene los pies en la tierra e incluso rechaza se le compare con Tiger Woods, lo dejó claro en la conferencia previa al torneo final.

“Creo que es una tontería que me comparen con Tiger Woods”, dijo Scheffler. “Creo que Tiger es un jugador único en el golf, y creo que siempre lo será. Tiger inspiró a toda una generación de golfistas. Creciste viendo lo que hacía semana tras semana. Fue realmente asombroso”, añadió sobre el 82 veces ganador del PGA Tour.

La única vez que Scheffler jugó con Woods fue en la ronda final del Masters de 2020, en la que quedó asombrado por la rutina de Tiger.

Aprendizaje de un grande del golf

“Llegamos al domingo en el Masters en el puesto 20; no tiene ninguna posibilidad de ganar el torneo”, dijo Scheffler. “Luego llegamos al primer hoyo y lo vi leer su putt, y pensé: ‘¡Dios mío, este tipo está en la pelea ahora mismo!’. Al final, Scheffler terminó en empate al sitio 19 venciendo a Woods por cinco golpes, que terminó en empate al 38.

“Creo que la razón de mi éxito en estos torneos es que no golpeo la bola tan lejos. Se trata simplemente de la constancia y la intensidad que le doy a cada ronda de golf: no descuido golpes, rondas ni torneos”.

Desde el cambio, el dominio de Scheffler en el PGA Tour ha sido inigualable. Su victoria decisiva en el Masters llegó en 2022, y su rendimiento en los últimos cuatro años es indiscutible. Scheffer no solo ha acumulado 18 victorias en ese período (ocho más que su rival más cercano, Rory McIlroy), sino también 59 top 10, incluyendo una racha actual de 13 consecutivos que se remonta al Texas Children’s Houston Open a principios de esta primavera. Un claro ejemplo de la mentalidad proactiva de Woods, aprendida en esa ronda con el 15 veces campeón de Majors.

Competir duro, es la clave

“Cuando me presento en un torneo, es con un propósito: competir duro, y compito duro en cada golpe”, dijo Scheffler. “Creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y creo que he estado en un buen estado mental los últimos dos años, donde he podido pararme sobre una bola, concentrarme en lo que estoy haciendo y simplemente intentar sacarlo adelante”.

Scheffler ganó el Masters de 2022 y se vistió de chaqueta verde por primera vez tras arrasar en Augusta National. Ahora es el número uno del mundo y busca ganar una segunda FedExCup.