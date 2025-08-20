Toluca vs Orlando City: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Leagues Cup

Toluca vs Orlando City | Leagues Cup 2025 Los campeones del futbol mexicano se miden a un Orlando City en buena racha para buscar el boleto a semifinales

Las emociones de esta Leagues Cup continúan con el enfrentamiento de Orlando City ante Toluca. Los Diablos Rojos quedaron en la cima de la tabla de la Liga MX y lucen como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase. Los actuales campeones del futbol mexicano buscan demostrar de qué están hechos y sumar un título más a sus vitrinas. En contra parte, el equipo de Florida logró apenas su clasificación gracias a la diferencia de goles, pero ahora tiene la oportunidad de meterse dentro de los cuatro mejores y pelear por el boleto a las semifinales.

Después de la primera fase regular, los ocho mejores del torneo finalmente se entregan en la ronda de eliminación directa. Ambos equipos llegan invictos a esta instancia con dos victorias en tiempo regular y una más a través de la tanda de penales. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor entre el Inter de Miami y Tigres, partido que se estará jugando de forma casi simultánea para definir la primera serie de semifinal en esta Leagues Cup donde sólo quedan cuatro clubes de MLS y cuatro más de la Liga MX.

A conquistar Hollywood y sus alrededores. ☀️ pic.twitter.com/z9AuEbuNzT — Toluca FC (@TolucaFC) August 20, 2025

En qué horario se juega el Toluca vs Orlando City | Leagues Cup, Cuartos de final

El silbatazo inicial de este duelo será a las 19:00 horas de este miércoles 20 de agosto en la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson, California

En qué canal ver el Toluca vs Orlando City | Leagues Cup, Cuartos de final

La transmisión de este partido se podrá disfrutar a través del Canal 9 de Televisión abierta. O si lo prefieres, también estará disponible a través de TUDN o Apple TV

Cómo ver en app el Toluca vs Orlando City | Leagues Cup, Cuartos de final

Descarga la aplicación de Vix Premium o Apple TV, ingresa con tu cuenta de paga y disfruta de este encuentro en tu dispositivo móvil o Smart TV.

Previa del Toluca vs Orlando City | Leagues Cup, Cuartos de final

El partido entre estos dos rivales será un duelo inédito, pues nunca se han enfrentado en competencia oficial. Sin embargo, ambas escuadras llegan en buen momento, cada uno con al menos cuatro victorias en sus cinco partidos más recientes y siendo de las mejores ofensivas de sus respectivos campeonatos, lo que promete un juego ofensivo y con múltiples oportunidades de gol en ambos bandos.

Orlando City viene a la alza tanto en su torneo local de MLS como en esta Leagues Cup. Los de Florida tienen seis partidos sin perder en tiempo regular y marcando 21 goles a favor en este mismo lapso. Se han convertido en uno de los equipos más entretenidos de ver en el futbol estadounidense bajo el mando de Oscar Pareja.

Por su parte, los Diablos Rojos apenas han sufrido una sola derrota en lo que va de la temporada. El equipo de Antonio Mohamed ha mantenido el nivel que los llevó l campeonato el torneo pasado. La mala noticia es que no podrán contar con Alexis Vega, uno de sus elementos estelares a la ofensiva para este enfrentamiento. El cuadro escarlata