Alcaraz y Djokovic, en ruta de colisión en el US Open 2025

El último Grand Slam del año ya está en marcha. El Abierto de Estados Unidos 2025, que se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre en el icónico complejo de Flushing Meadows, promete emociones fuertes con un cuadro repleto de estrellas y posibles duelos de alto impacto desde las primeras rondas.

ALCARAZ, UN CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS

El español Carlos Alcaraz, campeón en 2022 y actual número 3 del mundo, debutará ante el potente sacador estadounidense Reilly Opelka (66°). De avanzar, se mediría con el ganador entre Mattia Bellucci y Juncheng Shang, y en tercera ronda podría enfrentar al italiano Luciano Darderi

En octavos de final, el murciano podría cruzarse con el ruso Daniil Medvedev, campeón en 2021, y en cuartos con el explosivo Ben Shelton, reciente campeón en Toronto. En semifinales, lo esperaría nada menos que Novak Djokovic, en lo que sería una reedición anticipada de una final soñada

DJOKOVIC BUSCA SU GRAND SLAM NÚMERO 25

El serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón en Nueva York (2011, 2015, 2018 y 2023), inicia su camino ante el joven local Learner Tien (68°). En segunda ronda enfrentaría a un clasificado, y en tercera podría medirse con Francisco Comesaña

En octavos, los posibles rivales son Frances Tiafoe o Holger Rune, mientras que en cuartos podría chocar con el estadounidense Taylor Fritz, cuarto cabeza de serie. En semifinales, el duelo con Alcaraz parece inevitable si ambos cumplen con los pronósticos

SINNER, EL CAMPEÓN DEFENSOR, VA POR EL DOBLETE

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y campeón defensor, debutará ante el checo Vit Kopriva. Su camino incluye posibles duelos con Alexei Popyrin, Denis Shapovalov, Tommy Paul y Lorenzo Musetti, antes de un eventual cruce en semifinales con Alexander Zverev o Jack Draper

SABALENKA Y SWIATEK LIDERAN EL CUADRO FEMENINO

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y campeona vigente, debutará ante la suiza Rebeka Masarova.

Su recorrido incluye posibles enfrentamientos con Leylah Fernández, Elena Rybakina, Jasmine Paolini y Emma Raducanu. En semifinales podría medirse con Jessica Pegula o la joven rusa Mirra Andreeva

Por su parte, la polaca Iga Swiatek, campeona de Wimbledon y número dos del ranking, arranca ante la colombiana Emiliana Arango.

En su camino aparecen Anna Kalinskaya, Ekaterina Alexandrova, Amanda Anisimova y, en semifinales, un posible duelo con Coco Gauff, Madison Keys o Naomi Osaka

PREMIOS, HISTORIA Y EXPECTATIVAS

El US Open 2025 repartirá una bolsa récord de 90 millones de dólares, con 5 millones para los campeones individuales. El torneo se disputa sobre pista dura y es dirigido por Stacey Allaster.

La edición anterior coronó a Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, quienes buscarán revalidar sus títulos en un ambiente vibrante y competitivo