Diablos aumenta ventaja sobre Pericos

Diablos Rojos del México mantiene su etiqueta de favorito al título de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la noche de este jueves venció a Pericos de Puebla 2-8, gracias a un gran poder ofensivo, para colocar la serie 2-0.

Los escarlatas aprovecharon, por segundo día consecutivo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana, los errores de los plumíferos, y con un juego certero y una gran administración del bullpen se llevaron el triunfo que les da una cómoda ventaja rumbo a la final de la Zona, en los Playoffs de la LMB.

A diferencia del primer encuentro, Diablos tomó la delantera desde la primera entrada. La carrera de la quiniela se dio con el primero en el orden, Allen Córdoba, quien se embasó por golpe, se robó la segunda y llegó a tercera tras un pésimo lanzamiento del catcher Juan Kirk, para anotar tras wild pitch de Yoimer Camacho.

Diablos aumentó su ventaja en el tercer rollo, cuando Carlos Sepúlveda recibió base por bola, llegó a tercera por sencillo de Robinson Canó y entró con doble de José Marmolejos, para el 0-2.

PUEBLA, EN EL MARCADOR

Phillip Ervin dio una ligera esperanza al centenar de fanáticos que hicieron el viaje a la capital del país, al conectar un espectacular vuelacercas por todo el jardín central, para poner a Pericos en el marcador, en la cuarta entrada.

Sin embargo, el gusto duró poco, pues en el cierre de ese episodio, los escarlatas mostraron su poder ofensivo, y con tres hits mandaron a la registradora a Río Ruíz y Juan Carlos Gamboa.

Los Diablos repitieron la dosis en el quinto, con carreras de José Marmolejos y Julián Ornelas, para el 1-6.Fue hasta la octava entrada cuando Pericos logró acortar distancia.

Estamy Ureña conectó sencillo por el izquierdo, avanzó a segunda por base por golpe a Phillip Ervin, pisó tercera tras roletazo de Juan Santana y timbró la registradora , ya con outs, con un roletazo a Juan Carlos Gamboa, quien cometió error y permitió que Miguel Guzmán se embasara, para el 2-6.

ATAQUE FINALComo ha sido a lo largo de la temporada, Diablos guardó un ataque final, en la octava, para que anotara Arístides Aquino, con fly de sacrificio de Allen, ante el relevista Domingo Jiménez y Juan Carlos Gamboa, impulsado por el exligamayorista Robinson Canó, para el 2-8 definitivo.

Este viernes será de descanso, y la serie se reanudará el sábado, en el Estadio Hermanos Serdán, de Puebla.