Diego Monsalve gana oro en Esquí Acuático

Juegos Panamericanos Junior. Diego Monsalve dio a México el oro en la prueba de wakeboard en Asunción 2025. (Foto espec)

México se llevó una medalla de oro en el último día de actividades del esquí acuático en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que Diego Monsalve Fierro triunfó en la final de wakeboard varonil al sumar 85.67 puntos.

Con su victoria sobre el agua del Lago Manene-Ypacarai, Monsalve también selló su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la final, Monsalve impuso sus condiciones sobre el colombiano Felipe Mejía que sumó 74.33 unidades y el estadounidense Kerth Oneal con 64.33 puntos.

En la prueba de wakeboard femenil, México también obtuvo una presea de plata con Fernanda Larios Elizalde que sumó 71.67 unidades, el oro fue para la estadounidense Kitt Baye Smith con 82.22 y el bronce para la argentina Verónica Amoroso con 50 unidades.