Edson Álvarez jugará en el Fenerbaçe de Turquía

Edson Álvarez llega al Fenerbaçe El mediocampista mexicano de 27 años será anunciado con el cuadro de Estambul después de las pruebas médicas.

La carrera europea del mediocampista mexicano continuará en el futbol turco con el Fenerbaçe, equipo dirigido actualmente por José Mourinho. De esta manera, ‘El Machín’ saldrá del West Ham de Inglaterra en busca de más minutos de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Edson firma acuerdo con Fenerbaçe

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de transferencias, anunció durante la madrugada de este jueves 21 de agosto que el trato está hecho y que el club estará haciéndolo oficial próximamente después de que se hagan las pruebas médicas el día de hoy.

🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

También, aseguró que el entrenador portugués, José Mourinho, estuvo directamente involucrado en la elección del fichaje. De esta forma, Álvarez se convertirá en el primer jugador mexicano dirigido por ‘The Special One’, campeón de Champions League con Porto e Inter de Milán

El Fenerbaçe es el segundo máximo campeón del futbol turco con 19 títulos de liga, por encima de equipos como Besiktas o Trabzonspor y sólo por debajo de Galatasaray. Actualmente, se encuentra en la disputa del Playoff por un lugar en UEFA Champions League 2025-2026.

De esta forma, Edson terminaría su paso por el West Ham de la Premier League después de dos temporadas completas con los ‘Hammers’, con los que disputó 39 partidos de Premier League. En el arranque de campaña del futbol británico estuvo en la banca del equipo londinense, pero no jugó.