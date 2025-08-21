México gana dos medallas de bronce en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco

Flechas de bronce. Las arqueras juveniles de México suben al podio de tercer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco en Winnipeg. (Conade)

Los equipos de México femeniles sub-21 y sub-18 de tiro con arco compuesto lograron dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco que se celebra en Winnipeg, Canadá.

Las sub-21, Adriana Castillo, Regina Bernal y Ximena Estrada vencieron 229-221 a China Taipéi en cuartos de final, pero después cayeron 230-236 ante Corea del Sur en semifinales, por lo que se instalaron en duelo por el tercer puesto, en el que superaron 223-220 a España.

Después las arqueras sub-18, Zully León, Lía Lugo y Melissa Robles derrotaron 225-224 a Canadá en cuartos de final y perdieron por flecha de oro con Estados Unidos. Ya en el partido por el bronce, arrasaron 221-210 a India.

El representativo tricolor también aseguró su presencia en la disputa por las medallas de la prueba equipos mixtos con la medallista olímpica Ángela Ruiz/Raúl Rodríguez, Adriana Castillo/José Cuellar y Melissa Robles/Ian Vite.