México gana dos medallas de bronce en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco

Los equipos de México femeniles sub-21 y sub-18 de tiro con arco compuesto lograron dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco que se celebra en Winnipeg, Canadá.
Las sub-21, Adriana Castillo, Regina Bernal y Ximena Estrada vencieron 229-221 a China Taipéi en cuartos de final, pero después cayeron 230-236 ante Corea del Sur en semifinales, por lo que se instalaron en duelo por el tercer puesto, en el que superaron 223-220 a España.
Después las arqueras sub-18, Zully León, Lía Lugo y Melissa Robles derrotaron 225-224 a Canadá en cuartos de final y perdieron por flecha de oro con Estados Unidos. Ya en el partido por el bronce, arrasaron 221-210 a India.
El representativo tricolor también aseguró su presencia en la disputa por las medallas de la prueba equipos mixtos con la medallista olímpica Ángela Ruiz/Raúl Rodríguez, Adriana Castillo/José Cuellar y Melissa Robles/Ian Vite.