Convoca Javier Aguirre a 23 jugadores de la Liga MX para microciclo del Tricolor

A prepararse para los partidos amistosos. Javier Aguirre probará a 23 jughadores de la Liga MX en el microciclo de la semana próxima en el Centro de Alto Rendimiento. (Foto especial)

El técnico Javier Aguirre dio a conocer este viernes su lista de convocados para la concentración que tendrá la selección mexicana de futbol del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento. Son 23 elementos, todos de la Liga MX, los llamados para este microciclo.

El equipo Tricolor chocará con Japón y Corea del Sur en el mes de septiembre. La convocatoria tiene el visto bueno de la Asamblea de Dueños del pasado mes de mayo.

‘El Vasco’ Aguirre llamó a: Los porteros, Carlos Moreno (Pachuca), Sebastián Jurado (Juárez) y Raúl Rangel (Chivas). Defensas: Denzell García (Juárez), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Bryan González (Chivas) y Diego Campillo (Chivas).

A los mediocampistas son: Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres). Los ofensivos llamados son: Germán Berterame (Rayados) y Armando González (Chivas).

El Tricolor sostendrá un duelo el 6 de septiembre ante Japón en Oakland, California.

El 9 de septiembre México jugará ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Hay elementos que ya han recibido otras oportunidades como Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz del Toluca, o los elementos de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, Carlos Rodríguez y Erik Lira por mencionar algunos de los convocados para este microciclo.