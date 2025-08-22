México gana dos preseas de oro en natación artística en los JP Junior

Juegos Panamericanos Junior. Diego Villalobos y Nayeli Mondragón dieron una gran exhibición en Asunsión 2025. (Conade)

El mundialista nadador artístico Diego Villalobos no podía fallar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y en pareja con Nayeli Mondragón conquistó este viernes la medalla de oro en la rutina libre de dueto mixto.

La pareja mexicana se llevó el primer lugar con una puntuación de 313.1167. La plata fue para los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos (254.8896) y el bronce para los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo Da Silva (216.5150).

Pero el oro de Villalobos y Mondragón no fue la única de la jornada para México, pues la pareja de Camila Argumedo y Daniela Ávila también subió a lo más alto del podio en la categoría de dueto rutina libre al sumar 240.3692.

Las estadunidenses Anamaría Camero y Hyeonseo Ryou se quedaron con la plata, con 234.8670 puntos, y las canadienses Olena Verbinska y Charlie Breault se llevaron el bronce (234.3188).

Oro y bronce en karate

En karate, Ana Herrera se coronó en la categoría -61 kg, tras superar 6-1 en la final a la brasileña María Simarro.

En la categoría de -75 kg, el también mexicano Francisco Yoshi se colgó la medalla de bronce.

Con estas preseas, la delegación llegó a 27 preseas áureas en la justa y se mantiene en el cuarto lugar del medallero, con 115 metales en total.