Mazatlán vs Tigres: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo este partido de la Liga MX

Mazatlán vs Tigres partido en vivo Especial

Este sábado 23 de agosto, la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo imperdible: Mazatlán FC recibe a Tigres UANL en el Estadio El Encanto. Ambos equipos llegan con expectativas encontradas, pero con la misma urgencia de conseguir un triunfo clave que marque la diferencia en sus respectivas campañas.

Mientras los Cañoneros, dirigidos por Robert Dante Siboldi, intentarán sacudirse tras una derrota en su visita al Monterrey y afianzarse en la tabla, los Felinos de Tigres buscarán levantar cabeza luego de un traspié doloroso frente al América y su eliminación de la Leagues Cup. El choque viene cargado de historia, pues Siboldi fue protagonista en el pasado reciente de Tigres.

¿A qué hora y en dónde juega Mazatlán vs Tigres?

El partido se disputará este sábado 23 de agosto, en el Estadio El Encanto, sede de Mazatlán FC. El silbatazo inicial está marcado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver la transmisión?

En México, el partido se transmitirá por TV Azteca en el Canal 7, y también se podrá seguir por streaming vía TUBI y Caliente TV.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Mazatlán FC atraviesa un torneo complicado: suma solo 5 puntos (1 victoria, 2 empates, 2 derrotas) y viene de perder 3-2 con Monterrey tras ir ganando el partido. Se ubica en el 11° lugar de la tabla y necesita sumar urgentemente para no rezagarse más.

Tigres UANL, por su parte, tiene 9 puntos y está en la 6° posición, aunque sufrió una dura derrota contra América que rompió su invicto, y además fue eliminado de la Leagues Cup tras caer ante el Inter Miami. La escuadra felina busca sacudirse el golpe y retomar firmeza como contendiente por el liderato.

Posibles alineaciones

Mazatlán FC (Siboldi):

Ricardo Gutiérrez, Facundo Almada, Bryan Colula, Lucas Merolla, Jorge García, Jordan Sierra, José Esquivel, Nicolás Benedetti, Jesús Hernández, Luiz “Da Silva” y Fabio Gómez.

La magia del #ViernesBotanero de @AztecaDeportes se juega en sábado.



Vamos a apoyar al Maza desde donde toque. pic.twitter.com/yI7stCDXCc — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) August 23, 2025

Tigres UANL (Guido Pizarro):

Se espera una mezcla entre titulares y banca, con juveniles aportando minutos por la regla de menor. Podrían aparecer Marco Farfán, Juan Pablo Vigón, Sebastián Córdova, Edgar Iván López, Bernardo Parra y Diego “Chicha” Sánchez.