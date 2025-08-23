México cierra con dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior

Juegos Panamericanos Junior. El equipo mixto de México de natación artística durante su rutina que lo llevó a obtener el primer sitio.

México cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior con dos medallas de oro que logró en natación artística equipo mixto y en canotaje femenil.

Luego de dos semanas de competencias en Asunción 2025, la delegación tricolor concluyó en el cuarto sitio del medallero con 29 preseas de oro, 45 de plata y 55 de bronce para un total de 129.

El gran vencedor de la justa continental fue Brasil (70-50-55), seguido de Estados Unidos (54-43-45) y Colombia (47-27-40).

En la última jornada de competencias del sábado, México abrió con el metal de oro de las canoístas Ana Hernández y Naomi Campos, quienes dominaron la prueba K2 500 metros con un tiempo de 1:59.61 minutos, superando a las duplas de Chile y Cuba, merecedoras a las preseas de segundo y tercer sitios.

Final de oro. Las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos (centro) triunfaron en la prueba K2 500. (Conade)

Mientras Nicol Guzmán y José Gil también colaboraron con un bronce en la prueba C2 500m mixto.

Arrasan en Natación Artística

El segundo y último metal de oro que conquistó México en la justa panamericana junior fue a través del equipo mixto de natación artística, con Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Meléndez, al sumar 194.9850 unidades.

El conjunto mexicano dejó las medallas de plata y bronce para los equipos de Estados Unidos (161.5001) y Chile (159.7715).

Para Diego Villalobos, bronce mundial en Singapur 2025, esta fue su segunda presea de primer lugar en asunción 2025, tras la obtenida el viernes en dueto mixto al lado de Nayeli Mondragón.

En general, México fue el gran vencedor de la natación artística al ganar las tres preseas de oro en disputa, pues Camila Argumedo y Daniela Ávila también triunfaron en el dueto rutina libre el vienes.

Otra de las disciplinas en la que también dominó el conjunto mexicano fue en los clavados, en la que se cosechó 4 preseas de oro, 6 de playa y 2 de bronce, superando así a los representantes de Estados Unidos (3-2-2) y Canadá (2-1-2).

El atletismo fue el que más medallas aportó a la delegación mexicana con 19 (4 oros, 5 platas y 10 bronces).

Se repite el 4º sitio de Cali 2021

En conclusión, México no alcanzó su objetivo de mejorar el cuarto sitio obtenido en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Cali 2021, donde ganó 46 oros, 78 platas y 48 bronces.

Medallero Asunción 2025

Pos. País Oro Plata Bronce Total

1 Brasil 70 50 55 175

2 USA 54 43 45 142

3 Colombia 48 27 40 115

4 México 29 45 55 129

5 Argentina 27 38 30 95

6 Canadá 19 21 23 63

7 Cuba 19 13 15 47

8 Chile 18 19 28 65

9 Venezuela 12 15 19 46

10 Puerto Rico 7 7 13 27