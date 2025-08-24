Alex Noren conquista el Abierto Británico y Rasmus Højgaard asegura su pase a la Ryder Cup

TÍTULO. Regreso triunfal de Noren en The Belfry.

Alex Noren se proclamó campeón del Abierto Británico de Golf, torneo del DP World Tour disputado en el mítico campo de The Belfry, Inglaterra. El sueco firmó una tarjeta final de 67 golpes, para cerrar con un total de 272 impactos (-16), logrando así su primera victoria en el circuito europeo desde el Abierto de Francia en 2018.

La última jornada fue intensa, con Noren manteniéndose firme ante la presión. Su desempeño fue igualado por Nicolai Højgaard, quien también cerró con 67 golpes, y por el neozelandés Kazuma Kobori, ambos empatados en la segunda posición.

Rasmus Højgaard, último pasajero rumbo a la Ryder

Por su parte, el danés Rasmus Højgaard logró el objetivo que perseguía: clasificarse automáticamente al equipo europeo que disputará la Ryder Cup 2025, del 26 al 28 de septiembre en el exigente Bethpage Black Course, en Farmingdale, Nueva York.

Højgaard necesitaba terminar en el puesto 29 o mejor para superar al irlandés Shane Lowry en el ranking. Con una ronda final de 71 golpes, concluyó en la posición 13 con 280 impactos (-8), asegurando su lugar en el equipo capitaneado por el inglés Luke Donald.

Un legado familiar en la Ryder

Con esta clasificación, Rasmus sigue los pasos de su hermano Nicolai, quien participó en la edición de 2023 en el Marco Simone Golf & Country Club de Italia, donde Europa venció a Estados Unidos. El equipo europeo ya cuenta con figuras como Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton, a la espera de las seis selecciones adicionales que anunciará Donald.

“No sé qué sentir ahora mismo. Estuve muy estresado todo el día. Le decía a Tom, mi caddie, que no sabía cómo lo iba a lograr. Cada bogey podía costarme caro. Hubo momentos en los que tuve que tranquilizarme para no perder el control”, confesó Rasmus tras su ronda decisiva.

Actuación destacada de los españoles

Entre los golfistas españoles, los mejores posicionados fueron Ángel Ayora y Ángel Hidalgo, quienes también terminaron en la posición 13 con 280 golpes. Les siguieron Joel Moscatel (24° con 282), Manuel Elvira (27° con 283), Rafa Cabrera (43° con 286) y Jorge Campillo (50° con 288).