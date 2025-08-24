Diablos Rojos, a un paso de la Serie de Campeonato del Sur

CONTUNDENTES. Nueve de los diez bateadores escarlatas conectaron al menos un hit. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los Diablos Rojos del México se colocaron a una sola victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Sur, tras imponerse 13-6 a los Pericos de Puebla en el Juego 3 de la Serie de Zona. El triunfo se construyó con seis carreras en la segunda entrada y cinco más en la octava, además de permitir solo dos anotaciones en las últimas siete entradas.

Con este resultado, los capitalinos suman 15 victorias consecutivas en playoffs, incluyendo ocho en 2024 y siete en la actual postemporada. Además, mantienen su marca perfecta de 33-0 cuando anotan 10 o más carreras.

Juego dividido por la lluvia, pero con final contundente

El encuentro se jugó en dos partes: el sábado se disputaron dos entradas antes de la suspensión por lluvia, y el domingo se completaron las seis restantes. En la primera parte, los Diablos tomaron ventaja de 7-4, mientras que en la reanudación dominaron con cinco carreras en la octava y una más en la novena.

Los Pericos intentaron reaccionar con anotaciones en la quinta y séptima entradas, acercándose 7-6, pero los escarlatas respondieron con fuerza para sentenciar el duelo.

OFENSIVA ENCENDIDA Y PITCHEO EFECTIVO

Nueve de los diez bateadores escarlatas conectaron al menos un hit, y ocho impulsaron carrera. Destacó Julián Ornelas con cuatro imparables, Arístides Aquino con tres producidas y José Marmolejos, quien anotó en cuatro ocasiones.

En el pitcheo, Justin Courtney abrió el sábado con 2.0 innings, mientras que ayer domingo Efraín Contreras lideró el relevo con 3.0 entradas de solo una carrera. También lanzaron Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, todos con buen control.

CITA DECISIVA ESTE LUNES

La defensiva escarlata completó dos dobles matanzas, alcanzando 100 en la temporada. El Juego 4 se disputará hoy a las 19:00 horas, donde los Diablos buscarán cerrar la serie y avanzar a la siguiente fase.