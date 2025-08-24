Pumas vs Puebla: Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Partido Puebla vs Pumas en vivo Especial

Todo está listo para el arranque del tercer día de actividades de la Jornada 6 en la Liga MX, pues este domingo toca el turno de los Pumas enfrentar a un Puebla decidido a arrasar con el marcador y sumar puntos en el cuadro de posiciones.

Se espera un encuentro donde cada equipo ejecute las estrategias trazadas a partir de los éxitos o fracasos de la pasada Jornada 5. Pumas UNAM, frente a su afición en el Estadio Olímpico Universitario, intentará recuperarse del irregular inicio que lo tiene en la parte baja de la tabla. Del otro lado, Puebla llega con la necesidad de recomponer su campaña y cortar una racha negativa en la que, además, su defensa ha sido una de las más vulnerables del torneo.

¿A qué hora y en dónde juega Pumas vs Puebla?

El Pumas vs Puebla se disputará este domingo 24 de agosto, con el balón rodando a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.

¿En qué canal ver la transmisión?

En territorio mexicano, podrás seguir el partido a través de Canal 5 (televisión abierta), TUDN (cadena de paga) y también streaming por VIX Premium.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas

Keylor Navas Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo

Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo Mediocampistas: José Caicedo, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite

José Caicedo, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite Delanteros: Jorge Ruvalcaba, Guillermo Martínez

¡Domingo lo dejo todo por ver a Pumas! 🤩🐾⚽️



Nos vemos en el Olímpico Universitario 🏟️ a las 17:00 horas#UnidosPorLaHistoria @BancaMifel pic.twitter.com/dHjY352jom — PUMAS (@PumasMX) August 24, 2025

Puebla

Portero: Julio González

Julio González Defensas: José Pachuca, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Díaz, Owen González

José Pachuca, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Díaz, Owen González Mediocampistas: Luis Rey Mejía, Franco Moyano, Fernando Monarrez, Alejandro Organista

Luis Rey Mejía, Franco Moyano, Fernando Monarrez, Alejandro Organista Delantero: Emiliano Gómez

¡En el Pedregal o en Maravillas, yo soy fiel a esta Franja que tanto amo 💙!



Salimos a la cancha con la intención de buscar el resultado.👊🏻 ¡HOY JUEGA EL PUEBLOTAAAAA! 🔵🔥#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/m1b5ZTQvb9 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 24, 2025

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Los Pumas llegan con 5 puntos tras la Jornada 5 de Apertura 2025, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas, ubicándose cerca de la zona baja (posición 12 o 13 según la fuente). En su más reciente enfrentamiento, empataron 1-1 contra Toluca.

Por su parte, Puebla acumula apenas 3 unidades, se encuentra en los últimos lugares de la clasificación, y llega tras una dura derrota 2-0 como local contra San Luis. Además, su defensa ha recibido 14 goles en cinco partidos y su estructura como visitante está en crisis.