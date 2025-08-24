Real Madrid se impone al Real Oviedo 3-0 en la segunda jornada de LaLiga de EA Sports 2025

El camino no ha sido nada fácil para el Real Oviedo, quien este domingo volvió a sufrir una nueva derrota ante el Real Madrid con un marcador que termino 3-0. Con esta derrota,
El primer gol cayó en el minuto 37 gracias a una recuperación de pelota de Tchouameni, quien estratégicamente dio un pase directo a Mbappé quien puso bajo presión al Oviedo cuando con un tiro cruzado anotó el primer gol, a pesar de que el equipo en desventaja reclamaba una falta que no fue validada.
Las acciones continuaron en la cancha durante todo el primer tiempo, sin nuevas jugadas que comprometieran a ningún equipo. Sin embargo, el Real Madrid volvió al ataque para en segundo tiempo y justo en el minuto 82 con un doblete de Mbappé, que condenaba a Oviedo a la derrota.
Sólo dos minutos después, el arquero de Oviedo evitó el tercer tanto de Mbappé, en una jugada peligrosa. En el minuto 90 el árbitro añadió 3 minutos más al encuentro. Y fue sólo un minuto después cuando Vinicius remató dentro del área y cerró con broche de oro este encuentro.