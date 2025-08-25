Renata Zarazúa da el golpe en Nueva York y elimina a la número 6 del mundo

HISTÓRICA. Con esta victoria, Renata Zarazúa se convierte en la primera mexicana en vencer a una jugadora ubicada en el Top 10 del ranking WTA.

La tenista mexicana Renata Zarazúa, número 82 del ranking mundial, protagonizó este lunes una de las sorpresas más grandes del Abierto de Estados Unidos, al eliminar en primera ronda a la estadounidense Madison Keys, actual número 6 del mundo y ganadora de un Grand Slam.

El marcador final fue 6(10)-7, 7-6(3) y 7-5, en un duelo que se extendió por más de tres horas en el Arthur Ashe Stadium, el escenario principal de Flushing Meadows.

El partido fue marcado por la irregularidad de ambas jugadoras, con más de 120 errores no forzados, de los cuales 89 fueron cometidos por Keys, quien a pesar de sumar 46 golpes ganadores, no logró imponerse ante la resiliencia y estrategia de Zarazúa, que apenas conectó 8 ganadores, pero supo aprovechar los momentos clave.

En el primer set, Zarazúa tuvo cinco oportunidades de set, incluyendo una con su servicio en el ‘tie-break’, pero Keys se recuperó y lo cerró con dificultad. En el segundo parcial, la estadounidense se adelantó 3-0, pero la mexicana remontó y se llevó el desempate. El tercer set fue parejo hasta el 4-3, cuando Zarazúa rompió el servicio de su rival, quien lo recuperó de inmediato, pero volvió a ceder su saque con 6-5, lo que selló su eliminación.

“Llegué muy nerviosa. La pista es enorme... Me gustó mucho cómo se juega, es un poco más lenta que las canchas exteriores, lo cual sabía que me iba a ayudar”, comentó Zarazúa tras el partido.

Con esta victoria, Renata Zarazúa se convierte en la primera mexicana en vencer a una jugadora ubicada en el Top 10 del ranking WTA, e iguala su mejor resultado en el torneo, alcanzado en la edición anterior. En segunda ronda enfrentará a la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

Por su parte, Madison Keys firma su salida más temprana del US Open desde 2022, cuando también cayó en primera ronda.

