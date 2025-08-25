Sin solución la violencia en los estadios

ESTÉRILES. Las campañas que se han realizado para evitar la violencia en los estadios, han servido de muy poco. (Omar Martinez/Omar Martinez)

El peor tema posible volvió a estar presente a lo largo de toda la semana. Y lo volverá a estar mientras no haya repercusiones o soluciones.

La violencia en los estadios estuvo presente a lo largo de la semana en nuestro país, pero principalmente en Sudamérica, con imágenes terribles en el estadio de Independiente en Argentina.

Imágenes de golpes, tubazos, gente corriendo, ensangrentados, noqueados, e incluso aficionados que fueron aventados desde la tribuna, si, así como lo leen, un aficionado chileno que buscaba escapar se saltó a una reja y desde ahi fue obligado, con golpes y palazos, a lanzarse al vacío.

Lo preocupante está en que la discusión se ha centrado sobre quién tiene la culpa, qué equipo fue responsable y quién no. Incluso Independiente pelea todavía por el triunfo que le daría una supuesta clasificación a la siguiente ronda de la Sudamericana.

APLAUSOS A LA DIRECTIVA REGIA POR ESTE CASO

En México hemos normalizado tanto la violencia que lo ocurrido la semana pasada en varios estadios pasó como algo “común” y hubo pocas repercusiones. Afortunadamente Tigres tomó medidas correctas al identificarlos y vetar del estadio a quienes estuvieron involucrados en una agresión. Aplausos a la directiva regia por este caso, y por hacerlo tan público a través de comunicados y difusión en medios.

Es triste que un hecho tan aislado sea aplaudido, pero es que es más triste que en nuestros estadios y nuestra liga no pasa nada con la violencia. La Liga anunció una investigación y sabemos en lo que va a acabar, en nada. El fracaso del Fan ID debería ser una lección para aprender a futuro, pero tengo serias dudas de que así sea. ¿Por qué? Porque es lo que ha ocurrido ya en demasiadas ocasiones.

DESAFORTUNADAMENTE TAMPOCO HAY SOLUCIONES

No se sabe si hay algún otro plan de la liga para erradicar la violencia de los estadios, y eso es preocupante. En un país como el nuestro, en donde diario ocurren temas negativos de este tipo, el futbol no ha estado exento, desafortunadamente tampoco hay soluciones.

La mala noticia es que parece más responsabilidad de la gente y las aficiones para que no haya más incidentes, porque por parte de las autoridades no parece haber un plan para erradicarlo.