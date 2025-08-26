Ben Turner se lleva la cuarta etapa de la Vuelta a España

Vuelta a España. El ciclista británico del Ineos Ben Turner celebra su victoria en la cuarta etapa que se corrió entre las localidades de Susa y Voiron sobre 206,7 kilómetros. (Javier Lizon/EFE)

El británico Ben Turner (Ineos) sorprendió a los favoritos y ganó la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), con un recorrido de 206,7 km, la más larga de la presente edición.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) perdió el primer lugar de la clasificación general con el francés David Gaudu (Groupama FDJ), teniendo en cuenta el tiempo de bonificación.

El sorpresivo ganador de etapa

Turner aprovechó una desconcentración del Alpecin Deceuninck, que pretendía disputar el triunfo del día con su embalador Jasper Philipsen.

Pero el tren de lanzamiento del equipo de Philipsen no permitió que el embalador hiciera su sprint, por lo que Ben Turner se alzó con la victoria.

La clasificación general cambió de líder, ya que el francés David Gaudu (Groupama FDJ) desplazó al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Gaudu se adueñó del maillot rojo, teniendo en cuenta el tiempo ganado en una bonificación.

De esta manera, Vingegaard es segundo y el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) se ubica tercero.

Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 4

1. David Gaudu (Groupama FDJ) a 15H45′50′'

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) MT

3. Giulio Ciccone (Lidl Trek)) a 8″

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 14′'

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 16′'

6. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 16′'

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 16′

8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16′'

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 16′'

10. Marc Soler (UAE Team Emirates) a 16′'