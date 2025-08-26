Carlos Alcaraz sacó poco tras su primer partido en el US Open 2025

US Open Tennis 2025. Carlos Alcaraz lució nuevo look durante su debut en la primera ronda del US Open 2025 que jugó en Flushing Meadows, New York. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

Carlos Alcaraz se mostró satisfecho tras superar el lunes al estadounidense Reilly Opelka en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, aunque admitió que el tipo de partido no le permitió sacar conclusiones para los próximos días.

“De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda”, dijo Alcaraz en rueda de prensa, aunque destacó su saque y resto como “las mejores armas y las claves del partido”.

“Al final, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo”, añadió.

El murciano dijo que seguirá “poniendo horas en pista” para “coger buenas sensaciones”.

Alcaraz superó a Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4 en algo más de 2 horas y en segunda ronda se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (n.65). Contra quien deberá sacudirse los fantasmas de 2024, cuando se estrelló en segunda ronda contra el holandés Botic Van de Zandschulp, en ese momento número 74 del mundo, en una de las derrotas más dolorosas de su carrera.

En murciano reconoció que fue un partido, el de Opelka, incómodo de jugar.

“Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria”, dijo.

“Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego”, añadió Alcaraz. EFE