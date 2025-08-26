Checo Pérez y Valtteri Bottas serían la dupla de mayor edad en la F1

Valtteri Bottas y Checo Pérez El finlandés y el mexicano estarán detrás de los volantes de Cadillac para el inicio de la temporada 2026.

Cadillac llegará a la Fórmula 1 en 2026 buscando que la experiencia de sus pilotos sea la clave de su éxito. La escudería estadounidense finalmente anunció que en 2026, sus asientos estarán ocupados por el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes suman juntos más de 70 años de edad.

Bottas y Pérez: Más de 20 años de experiencia conjunta en Fórmula 1

Para la presentación de su dupla de pilotos, Cadillac trajo al actor canadiense Keanu Reves para hacer el anuncio. “Los hemos estado esperando a ustedes” se escucha decir al protagonista de John Wick justo en el momento en que aparecen Bottas y Pérez.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

La edad sumada de ambos suma 71 años al momento de su presentación con 36 de Bottas y 35 de Pérez. El equipo más cercano en este momento sería el de Aston Martin, quien cuenta con Fernando Alonso (piloto más veterano actualmente con 44 años de edad) y Lance Stroll de 26 años. En Tercer puesto en este ranking estaría Ferrari con Lewis Hamilton (40 años) y Charles Leclerc (27 años).

En contra parte, Racing Bulls (Isack Hadjar y Liam Lawson), Mercedes (Andrea Kimi Antonelli y George Russell), y Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon) son las escuderías con pilotos más jóvenes actualmente, aunque esto podría cambiar para la temporada 2026.

Bottas, quien fue anunciado desde la semana pasada, tiene una trayectoria de más de 10 años en la Fórmula 1 corriendo para Williams, Mercedes y Stake F1 Team. También cuenta con más de 10 victorias en su carrera entre 2017 y 2021.

Por su parte, Checo debutó en 2011 con Sauber y ha pasado también por McLaren, Force India (posteriormente Racing Point) y Red Bull. Suma seis triunfos en el máximo circuito del automovilismo, fue subcampeón del mundo en 2023, sólo por debajo de su co-equipero Max Verstappen.