Diablos Rojos barren a Pericos y avanzan a la Final de Zona Sur

Los Diablos Rojos del México confirmaron su dominio en la postemporada al derrotar 9-3 a los Pericos de Puebla en el Juego 4 de la Serie de Zona, logrando una barrida contundente y asegurando su lugar en la Serie de Campeonato de la Zona Sur.
Con este resultado, los Diablos suman 16 victorias consecutivas en playoffs, ocho en la postemporada 2024 y ocho más en la actual edición, tras eliminar a los Leones de Yucatán y ahora a los Pericos de Puebla.
LOS PALAZOS, A LA ORDEN DEL DÍA
La ofensiva escarlata fue imparable: anotaron en cuatro entradas consecutivas, incluyendo tres cuadrangulares solitarios de Julián Ornelas, Arístides Aquino y Rio Ruiz. Robinson Canó y Ruiz fueron los mejores productores con dos empujadas cada uno, mientras que Ornelas, Ruiz y Carlos Sepúlveda anotaron en dos ocasiones.
En el montículo, el abridor Brooks Hall trabajó 3.2 entradas, permitiendo tres carreras. El relevo de Nick Vespi, quien se llevó la victoria, y los certeros relevistas Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, no permitieron ni hit ni carrera en las últimas cuatro entradas, asegurando el triunfo
🧢 PRÓXIMO RETO: SERIE DE CAMPEONATO ZONA SUR
Los Diablos Rojos esperan al ganador de la serie entre Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca, que se encuentra empatada 2-2. Si esta serie concluye el miércoles, la final sureña comenzará el viernes 29 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú; si termina el jueves, iniciará el sábado 30
🏆 FORMATO DE LOS PLAYOFF LMB 2025
- 12 equipos clasificados (6 por zona)
- Etapas: Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato, Serie del Rey
- Todas las series se juegan al mejor de siete partidos
- La Serie del Rey se disputará del 9 al 17 de septiembre.