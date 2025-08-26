Deportes

La novena escarlata venció 9-3 a Puebla en el Juego 4, completando la barrida y asegurando su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur en los playoffs del centenario de la LMB

Diablos Rojos barren a Pericos y avanzan a la Final de Zona Sur

Por Víctor 'McCoy' Galván
ESPECTACULAR. La batalla en el diamante estuvo intensa. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los Diablos Rojos del México confirmaron su dominio en la postemporada al derrotar 9-3 a los Pericos de Puebla en el Juego 4 de la Serie de Zona, logrando una barrida contundente y asegurando su lugar en la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Con este resultado, los Diablos suman 16 victorias consecutivas en playoffs, ocho en la postemporada 2024 y ocho más en la actual edición, tras eliminar a los Leones de Yucatán y ahora a los Pericos de Puebla.

LOS PALAZOS, A LA ORDEN DEL DÍA

La ofensiva escarlata fue imparable: anotaron en cuatro entradas consecutivas, incluyendo tres cuadrangulares solitarios de Julián Ornelas, Arístides Aquino y Rio Ruiz. Robinson Canó y Ruiz fueron los mejores productores con dos empujadas cada uno, mientras que Ornelas, Ruiz y Carlos Sepúlveda anotaron en dos ocasiones.

En el montículo, el abridor Brooks Hall trabajó 3.2 entradas, permitiendo tres carreras. El relevo de Nick Vespi, quien se llevó la victoria, y los certeros relevistas Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, no permitieron ni hit ni carrera en las últimas cuatro entradas, asegurando el triunfo

🧢 PRÓXIMO RETO: SERIE DE CAMPEONATO ZONA SUR

Los Diablos Rojos esperan al ganador de la serie entre Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca, que se encuentra empatada 2-2. Si esta serie concluye el miércoles, la final sureña comenzará el viernes 29 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú; si termina el jueves, iniciará el sábado 30

🏆 FORMATO DE LOS PLAYOFF LMB 2025

  • 12 equipos clasificados (6 por zona)
  • Etapas: Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato, Serie del Rey
  • Todas las series se juegan al mejor de siete partidos
  • La Serie del Rey se disputará del 9 al 17 de septiembre.

