Diablos Rojos barren a Pericos y avanzan a la Final de Zona Sur

ESPECTACULAR. La batalla en el diamante estuvo intensa. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los Diablos Rojos del México confirmaron su dominio en la postemporada al derrotar 9-3 a los Pericos de Puebla en el Juego 4 de la Serie de Zona, logrando una barrida contundente y asegurando su lugar en la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Con este resultado, los Diablos suman 16 victorias consecutivas en playoffs, ocho en la postemporada 2024 y ocho más en la actual edición, tras eliminar a los Leones de Yucatán y ahora a los Pericos de Puebla.

LOS PALAZOS, A LA ORDEN DEL DÍA

La ofensiva escarlata fue imparable: anotaron en cuatro entradas consecutivas, incluyendo tres cuadrangulares solitarios de Julián Ornelas, Arístides Aquino y Rio Ruiz. Robinson Canó y Ruiz fueron los mejores productores con dos empujadas cada uno, mientras que Ornelas, Ruiz y Carlos Sepúlveda anotaron en dos ocasiones.

En el montículo, el abridor Brooks Hall trabajó 3.2 entradas, permitiendo tres carreras. El relevo de Nick Vespi, quien se llevó la victoria, y los certeros relevistas Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku, no permitieron ni hit ni carrera en las últimas cuatro entradas, asegurando el triunfo

🧢 PRÓXIMO RETO: SERIE DE CAMPEONATO ZONA SUR

Los Diablos Rojos esperan al ganador de la serie entre Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca, que se encuentra empatada 2-2. Si esta serie concluye el miércoles, la final sureña comenzará el viernes 29 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú; si termina el jueves, iniciará el sábado 30

🏆 FORMATO DE LOS PLAYOFF LMB 2025