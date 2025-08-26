Fernanda Lira busca una tercera victoria en el Circuito de Desarrollo LET

Access Series del LET. la mexicana Fernanda Lira quiere seguir haciendo historia en torneos que se celebran en el Viejo Continente. (Foto especial)

Fernanda Lira, la golfista mexicana que juega en el Circuito de Desarrollo del Ladies European Tour (LET), saldrá a partir de este miércoles por su tercera victoria en la gira, ahora en el Women’s Irish Challenge que se realizará del 27 al 29 de agosto en el Malahide Golf Club en Irlanda.

Lira lleva dos triunfos en la actual temporada del Access Series del LET, el primero fue en el Islantilla Open que se jugó del 17 al 19 de julio el Huelva, España y el segundo lo consiguió en el Q-Tour Himmerlan Championship que se desarrolló en Dinamarca entre el 28 y 31 de julio.

Después de esas dos victorias consecutivas, Lira de 30 años se encuentra motivada para cosechar otro buen resultado a partir de mañana en compañía su esposo Ryan Shuttleworth que le apoya con la bolsa de palos.

La meta de la mexicana en esta temporada es recuperar el status completo en la gira LET.

Roberto Lebrija juega en Indonesia

El Asian Tour celebra esta semana el Mandiri Indonesia Open en el Pondok Indah Golf Course, lugar al que llegó el mexicano Roberto Lebrija para competir en ese torneo a partir del jueves 28 de agosto.

El primer objetivo de Lebrija es superar el corte y después buscar posicionarse en un buen lugar.

Mauricio Figueroa, en Canadá

Otro mexicano que tendrá acción esta semana es Mauricio Figueroa, el único golfista nacional que tiene la oportunidad de competir en el swing norteamericano del PGA Tour Américas.

Figueroa entra en acción a partir del jueves 28 de agosto en el CRMC Championship que se jugará en nel Craguns Legacy Course en Brainerd, Canadá.