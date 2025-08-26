Sinner y Swiatek despachan pronto a sus rivales en el US Open 2025

US Open Tennis Tournament 2025. El italiano Jannik Sinner no tuvo rival frente al checo Vit Kopriva en su primer partido en el US Open. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

El italiano Jannik Sinner demostró por qué es el número uno del mundo y triunfó sin problemas en su primer partido en el Abierto de Estados Unidos, frente al checo Vit Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2.

“Estoy muy contento de haber recuperado la salud, de haber hecho todo lo posible para estar en la mejor forma”, dijo al terminar el partido en el que arrasó en los primeros juegos del set inicial y, para el segundo parcial, las cosas no cambiaron.

En total, Sinner cometió nueve errores no forzados, pero el checo no pudo aprovechar los dos puntos de ruptura de los que dispuso y finalmente cedió el encuentro.

Swiatek eliminó rápido a Arango

Con sello de campeona. La polaca Iga Swiatek, ganadora de seis 'grand slam' eliminó a Arango por 6-1 y 6-2 en una hora de partido. (EFE)

En otro encuentro destacado de la jornada tres, La polaca Iga Swiatek, número 2 del mundo, derrotó en dos sets a la colombiana Emiliana Arango, puesto 84 de la clasificación.

Swiatek, ganadora de seis ‘grand slam’ eliminó a Arango por 6-1 y 6-2 en una hora de partido.

Arango, de 24 años, logró defender con éxito su primer servicio en la manga inicial, pero cedió los dos siguientes y no logró reaccionar, sometida por la alta precisión de su rival, que acumuló 26 ganadores durante el encuentro.

El siguiente parcial se le complicó a Arango desde el inicio, perdiendo su primer juego al saque, tras lo que fue a remolque en el marcador. La colombiana fue incapaz de disponer de alguna bola de rotura, por seis de las que tuvo Swiatek.

La polaca, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, se enfrentará en segunda ronda a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66 del mundo.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Resultados del tercer día en singles femenil

Iga Swiatek a Emiliana Arango por 6-1 y 6-2.

Maya Joint a Victoria J. Kasintseva por 6-4 y 7-6 (6).

Marta Kostyuk a Katie Boulter por 6-4 y 6-4.

Beatriz Haddad Maia a Sonay Kartal por 6-3, 1-6 y 6-1.

Suzan Lamens a Valerie Glozman por 6-4 y 6-2.

Jaqueline Cristian a Danielle Collins por 6-2 y 6-0.

Vikrorija Golubic a Lois Boisson por 3-6, 7-6 (3) y 6-2.

Xinyu Wang a Caroline Dolehide por 2-6, 6-4 y 6-2.

Amanda Anisimova a Kimberly Birrell por 6-3 y 6-2.

Linda Noskova a Dalma Galfi por 6-4 y 7-5.

Ashlyn Krueger a Sofia Kenin por 5-7, 6-4 y 6-2.

Eva Lys a Francesca Jones por 6-0 y 7-5.

Resultados del tercer día en singles masculino

Jannik Sinner a Vit Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2.

Denis Shapovalov a Marton Fucsovics por 6-4, 6-4 y 6-0.

Lorenzo Musetti a Giovanni Mpetshi por 6-7 (3), 6-3, 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo a Matteo Arnaldi por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

Alexander Bublik a Marin Cilic por 6-4, 6-1 y 6-4.

Alexei Popyrin a Emil Ruusuvuori por 6-3, 6-4 y 7-6 (3).

Leandro Riedi a Pedro Martínez por 6-4, 6-2 y 6-3.

Valentin Royer a Yunchaokete Bu por 6-1, 6-4 y 7-6 (1).

David Goffin a Quentin Halys por 6-7 (2), 6-4, 6-3 y 7-5.

Stefanos Tsitsipas a Alexandre Muller por 4-6, 6-0, 6-1 y 7-6

(5)