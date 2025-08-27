Cadillac revela sus planes para comenzar sus prácticas con un coche rival

Un gran reto en la F1. Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac, dijo que desde este año ya estarán introduciendo las pruebas de coches. (Foto espec)

El equipo Cadillac de Fórmula 1 reveló que planea recurrir a una escudería rival para que le ayude a completar un programa de Pruebas de Coches Anteriores antes de su debut en el campeonato en 2026.

Los programas TPC permiten a los equipos completar hasta 20 días de rodaje con maquinaria de al menos dos años de antigüedad, un requisito que Cadillac no puede cumplir por sí sola como escudería nueva.

Tras anunciar su alineación de pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez, el director del equipo, Graeme Lowdon, reveló el plan TPC de Cadillac para este año.

Ferrari la más viable

Aunque no especificó qué equipo rival utilizará, Ferrari es la solución más probable, ya que la marca italiana propulsará los coches de Cadillac hasta que utilice sus propios motores de F1 a partir de 2029.

“Este año también introduciremos las pruebas de coches”, dijo Lowdon, que anteriormente fue director ejecutivo de la desaparecida escudería Virgin/Marussia F1.

“Obviamente, tenemos que trabajar con otros para poder hacerlo, pero eso está perfectamente permitido por el reglamento”.

Tenemos un plan para ir creciendo de manera que, cuando lleguemos a Melbourne, nos pongamos las pilas".

“Los propios pilotos desempeñan un papel muy importante. Lo único que puedo decirte, simplemente pasando tiempo con ellos es, de nuevo, no quiero poner palabras en sus bocas, pero hay una enorme cantidad de entusiasmo por ponerse en marcha”.

Aunque el plan de Cadillac para el TPC aún no está terminado, Lowdon dijo que todavía hay otras formas de prepararse para su debut en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.

“No tenemos un coche TPC o un coche actual que podamos operar, pero ya estamos simulando eventos de carreras”, dijo.

El modelo Cadillac. Este será el coche con el que Cadillac debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026. (@Cadillac_F1)

Ya trabajan en las simulaciones

“La próxima que estamos haciendo es Monza y la simulamos como si fuera un fin de semana de carrera completo de principio a fin, con una integración total de todos en el equipo desde el jueves hasta el domingo”.

Tenemos un plan muy claro de cara a Melbourne el año que viene y no se trata sólo de simular carreras, lo cual es muy importante".

“En la última que simulamos, probablemente tuvimos a 50 o 60 personas de ingeniería totalmente involucradas durante todo el fin de semana, tanto en el Reino Unido como en los EE.UU., todos acostumbrándose a trabajar unos con otros”.

Eso incluye trabajar con los pilotos y, aunque Bottas, ganador de 10 grandes premios, es actualmente reserva de Mercedes, Lowdon dijo que está trabajando con la escudería para organizar una fecha de traspaso.

Checo Pérez facilita el trabajo

Para Checo Pérez es más fácil, ya que ha estado sin trabajo desde que dejó Red Bull al final de la campaña 2024 y ahora está totalmente centrado en preparar su regreso a la F1.

“Definitivamente estoy planeando una visita a la fábrica muy pronto”, dijo el seis veces ganador de un gran premio. “Ya estamos en contacto con las cosas en las que quiero hacer alguna aportación. Ese momento es ahora.

“Sin duda estaré en contacto con el equipo con mucha regularidad y les visitaré. También tengo ganas de ver si podemos conducir algo este año, antes de fin de año. Sólo para ponerme al día de nuevo, porque quiero estar lo más preparado posible para cuando empiecen las pruebas de invierno”.