Confirman a LIV Golf Louisiana como el décimo torneo del 2026

Presente. El mexicano Carlos Ortiz es uno de los grandes animadores de LIV Golf que no faltará a la cita en Louisiana. (Mike Ehrmann/Getty Images)

La Liga de Golf Saudí ha ido anunciando poco a poco cada uno de sus torneos de la temporada 2026 y este miércoles anuncio a LIV Golf Louisiana a jugarse del 26 al 28 de junio próximo. Es el décimo torneo que se da a conocer de 14 que se tienen programados en el calendario.

El torneo LIV Golf Louisiana se jugará en el Campo Sur del Parque de la Ciudad de Nueva Orleans Bayou Oaks, recientemente renovado y diseñado por el exdirector ejecutivo y comisionado de LIV Golf, Greg Norman.

Se espera que el evento genere un impacto económico significativo para la región con más de 1150 empleos y un impacto estimado de 40 millones de dólares en la economía local.

LIV Golf Louisiana es el décimo evento confirmado para la temporada 2026 y forma parte del calendario global de 14 eventos de la liga.

Los torneos previamente confirmados fueron: Riad (del 5 al 7 de febrero), Adelaida (del 13 al 15 de febrero), Singapur (del 13 al 15 de marzo), Sudáfrica (del 20 al 22 de marzo), Ciudad de México (del 17 al 19 de abril), Virginia (del 8 al 10 de mayo), Andalucía (del 5 al 7 de junio), Reino Unido (del 24 al 26 de julio) e Indianápolis (del 21 al 23 de agosto).