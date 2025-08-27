Keegan Bradley solo tendrá el rol de capitán en la Ryder Cup

Dura decisión. Aunque le dolió, Keegan Bradley optó por asumir el papel de capitán de la Ryder Cup. (Foto espec)

Keegan Bradley decidió no competir en la próxima la Ryder Cup, en la que solo fungirá como capitán, así lo dio a conocer este miércoles, cuando anunció a los seis capitanes en la sede de la PGA of America en Frisco, Texas.

Bradley seleccionó a Justin Thomas, Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Ben Griffin, Cameron Young y Sam Burns, quienes se sumaron a los seis clasificados automáticamente, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele, Russell Henley, J. J. Spaun y Harris English.

“Crecí queriendo jugar la Ryder Cup. Crecí queriendo luchar junto a estos chicos, y me rompió el corazón no jugar. De verdad”, dijo Bradley, “pero al final me eligieron para hacer un trabajo. Me eligieron para ser capitán”.

Cinco novatos en el equipo de EU

De esta manera el equipo de los Estados Unidos para la Ruyder Cup contará con cinco novatos, ellos son: Young, Griffin, Henley, Spaun y Harris English. Todos tienen motivos de peso para haber desplazado a jugadores de peso como Jordan Spieth, Wyndham Clark o Brian Harman, ganadores de Majors que formaron parte de la debacle en Roma hace dos años.

La renuncia de Bradley a tener el rol de jugador y capitán se debe en parte a su bajo rendimiento en las últimas etapas de la temporada, pese a conseguir 11 top 25 y seis Top 10. Además, ganó el TPC River Highlands y terminó empatado en 7º lugar en la FedExCup.

“Creo que ha tomado una de las decisiones más difíciles que nadie haya tenido que tomar”, dijo Collin Morikawa en East Lake.

El lunes se conoce el equipo europeo

Por otra parte, el equipo europeo de la Ryder Cup se dará a conocer la próxima semana, Luke Donald, quien será el capitán por segunda edición, adelantó que el lunes 1 de septiembre se conocerán todos los nombres.