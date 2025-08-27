La locura creada por ‘Checo’ y Valtteri en Cadillac

DOS TIPOS DE CUIDADO. Pérez y Bottas ya conforman una de las alineaciones con más experiencia en la serie... (Imagen para fines ilustrativos creada por Copilot).

La firma de Sergio Pérez con Cadillac F1 Team nunca fue un secreto. Aquí lo comentamos hace semanas y lanzamos la verdadera pregunta: ¿Cuándo se hará oficial? Pues bueno, este martes fue el día, y hoy -inexplicablemente- el mundo del automovilismo vive una locura en sus fans, cómo si se tratara de algo inesperado. El alboroto que genera ‘Checo’ es digno de estudio sociológico, y el que los medios se vean superados por fanáticos compartiendo sus opiniones en redes sociales demuestra que los aficionados, más que interesarse en conocer y aprender sobre el deporte, se dejan llevar por la tendencia de la charla y la moda del día.

Son los ‘nuevos tiempos’ y Cadillac lo aprovechó muy bien al incluir en la presentación a uno de los personajes más amados entre la audiencia global, el actor Keanu Reeves, quien fue el encargado de “develar” a ‘Checo’ y a su nuevo coequipero, Valtteri Bottas, quienes desde ya conforman una de las alineaciones con más experiencia en la serie...

BANDERA VERDE… Al momento que usted, querido lector, revisa La Crónica de Hoy esta mañana (y si no pasa nada extraordinario), me encuentro en conferencia/entrevista con ‘Checo’, para abundar en los detalles de su contratación. Ya le contaré lo que me comente el tapatío...

Lo que está comprobado y es 100 % cierto, es que el equipo operará desde tres sedes: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Inglaterra. A pesar de que se trata de una escudería nueva, su desventaja no será igual a la que vivió Haas al llegar a la serie, pues en esta ocasión todos los equipos han comenzado desde cero con el diseño de sus monoplazas, de acuerdo a las nuevas regulaciones para 2026, por lo que Checo y Valtteri cobran mayor relevancia para la escudería...

ENTRADA A PITS… Con la oficialización del contrato de Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez, Cadillac F1 Team se hace de dos de los pilotos más experimentados de la parrilla. Pérez es el octavo piloto con más arranques en toda la historia de la serie, y Bottas el 14. Suman 527 Grandes Premios; 3,435 puntos; 106 pódiums y 16 triunfos, además de que ambos volantes han sido subcampeones mundiales. Al momento, no se ha confirmado al tercer piloto del equipo americano, pero es casi un hecho que compartirán -al menos en 2026- al piloto reserva de Ferrari, dado que la Scuderia será quien les surta motores en su primera campaña en la serie.

La pieza clave en la firma del mexicano fue el gran apoyo del empresario mexicano Carlos Slim Domit, quien desde hace semanas mantuvo charlas con Mark Walter, el propietario de TWG Global, la empresa dueña del Cadillac F1 Team.

Los patrocinios de las empresas de Slim continuarán apoyando al mexicano , y prueba de ello es que hoy miércoles, ‘Checo’ se encuentra en Plaza Carso, en conferencia de prensa y entrevistas con los medios nacionales…

SALIDA DE PITS… El anuncio se dio en los últimos días del ‘parón de verano’, algo atípico en los últimos años. Normalmente en esta pausa se cierran los convenios, y no es hasta el regreso al paddock que se comienzan a hacer públicos los contratos. Sin embargo, es positivo que hayamos tenido la noticia en martes, para que los reflectores puedan dirigirse a los pilotos este fin de semana, en el retorno a la acción, en el Gran Premio de Países Bajos, en el trabado circuito de Zandvoort.

A partir de ahora, comienza una nueva etapa para Valtteri y ‘Checo’, pues deberán enfocarse no sólo en el trabajo físico y mental, sino en el desarrollo de un monoplaza, en una temporada en la cual, quien le ‘pegue’ al punto central de la aerodinámica, podrá dominar los primeros años…

BANDERA A CUADROS… Y en un anuncio nacional, General Motors dio a conocer que Kathia Muñoz se convertirá, a partir del 1 de septiembre, en la directora de comunicación y relaciones públicas en México. Esta es una gran noticia, pues Kathia es una mujer que ha demostrado gran trato a la prensa y un desmedido amor por las marcas del grupo. Enhorabuena en esta encomienda que marca el regreso de Muñoz a la industria automotriz, luego de algunos años en las telecomunicaciones.

Así las cosas… sobre ruedas…