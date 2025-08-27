“Mi visión ahora…, es regresar para disfrutar y dar el máximo”, Sergio Pérez

Piloto mexicano en la Fórmula 1. El tapatío está consciente de que comenzarán en una posición muy difícil, pero dice que no se trata de dónde empezarán, sino de qué tan rápido progresan. (Foto es)

Sergio Pérez está de vuelta en la Fórmula 1 para la temporada 2026, ahora con la nueva escudería Cadillac, el mexicano habló sobre el aprendizaje que le dejó su ausencia en el gran circo, tras su despido de Red Bull en 2026.

“Aprendí sobre mí mismo como piloto. He estado durante toda mi carrera en el centro de atención, no solo en la Fórmula 1, incluso desde los días del karting. Te das cuenta de que, una vez que das un paso atrás y miras el deporte como aficionado, muchas de las cosas por las que se preocupan los pilotos de carreras son totalmente irrelevantes para el público, incluso para la gente que conoce el deporte”, declaró el mexicano a los medios, entre ellos Motorsport.com.

Regresar para disfrutar

“Mi visión ahora, al volver al deporte, es principalmente regresar para disfrutar y dar el máximo. Cada vez que estoy en el coche, trabajando con el equipo, eso es lo que realmente importa. Todo lo demás son factores externos”.

“Lo que digo es que un trofeo… a veces, si tu coche es competitivo, llegas al podio, pero otras veces haces una carrera tremenda y terminas 15º. El piloto que acaba 15º, sabiendo que dio el máximo junto con el equipo y que están progresando, debería sentirse orgulloso de eso, al mirar el deporte desde afuera”, añadió.

Pérez arrancará su nueva etapa con Cadillac luego de cuatro años en Red Bull, entre 2021 y 2024, en los que, pese a las dificultades que tuvo que enfrentar, el objetivo pasaba siempre por luchar al menos por el podio. El de Guadalajara es consciente de que la situación ahora será muy distinta, pero la espera con ilusión y no planea desesperarse por los resultados.

Progresar junto con el equipo

“Es importante, obviamente, reajustar mis objetivos del pasado. Pero también estoy aquí para progresar junto con el equipo. Estoy seguro de que vamos a comenzar en una posición muy difícil. Pero para mí no se trata de dónde empezamos, sino de qué tan rápido logramos progresar. Esa es la clave”.

“Sé que los pilotos de carreras pueden desesperarse. Es muy fácil decirlo, pero cuando estás en la parrilla durante 24 carreras y peleando en la parte trasera, la desesperación puede aparecer. Pero para mí, lo principal aquí es avanzar junto al equipo y disfrutar el camino. Porque en este punto de mi carrera, un trofeo más o uno menos es irrelevante”.

“Quiero poder disfrutar el camino, pero también dar lo mejor de mí en cada fin de semana. Si logro hacerlo durante 24 fines de semana, estaré bastante feliz”.