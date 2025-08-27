UEFA Champions League 2025: Así quedan los últimos equipos clasificados

La Liga de Campeones de este año ya conoce a todos sus invitados. Después de varias semanas de juegos de reclasificación, los bombos están listos para llevar a cabo el sorteo y dar inicio al mejor torneo de clubes del futbol europeo en septiembre. Conoce aquí todos los detalles.
¿Qué equipos clasificaron a la Champions League 2025?
Después de los partidos de vuelta en la última fase de reclasificación, lo equipos que estarán accediendo a la fase regular del torneo son:
- Benfica (Portugal)
- Copenhague (Noruega)
- Club Brujas (Bélgica)
- Pafos (Grecia)
- Qarabag FK (Azerbayán)
- SK Sturm Graz (Austria)
- FC Kairat (Kazakhstan)
Estos equipos se aseguraron un lugar en la fase preliminar, misma que repetirá el formato del año pasado donde habrá una tabla general de 36 equipos y cada uno tendrá ocho partidos ante ocho rivales diferentes.
De esta forma, el defensa mexicano, Rodrigo Huescas, será el único futbolista mexicano que dispute e torneo este año. Edson Álvarez no tendrá esta posibilidad luego de la eliminación del Fenerbache a manos del Benfica.
Clubes que ya hemos visto en años anteriores como el Celtic Glasgow, Ferencváros, Rangers de Escocia, Basel y Fenerbache se quedaron fuera de la carrera.
¿Cuándo será el sorteo de la UEFA Champions League 2025?
Será este jueves 28 de agosto a las 9:00 horas (CDMX) que comience esta ceremonia de sorteo para definir el camino de los 36 equipos participantes con el actual campeón, Paris Saint-Germain, encabezando el bombo 1 de los campeones.
Cada equipo enfrentará a un equipo de cada bombo como local y un equipo de cada bombo como visitante, disputando así ocho encuentros. Los ocho primeros lugares al final de esta primera fase clasificarán directamente a octavos de final. Los otro ocho lugares se disputarán en un repechaje entre el noveno y el vigesimocuarto puesto.