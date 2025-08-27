UEFA Champions League 2025: Así quedan los últimos equipos clasificados

Champions League 2025 Este miércoles se disputó la última ronda de repechaje, completando así a los 36 clasificados.

La Liga de Campeones de este año ya conoce a todos sus invitados. Después de varias semanas de juegos de reclasificación, los bombos están listos para llevar a cabo el sorteo y dar inicio al mejor torneo de clubes del futbol europeo en septiembre. Conoce aquí todos los detalles.

¿Qué equipos clasificaron a la Champions League 2025?

Después de los partidos de vuelta en la última fase de reclasificación, lo equipos que estarán accediendo a la fase regular del torneo son:

Benfica (Portugal)

Copenhague (Noruega)

Club Brujas (Bélgica)

Pafos (Grecia)

Qarabag FK (Azerbayán)

SK Sturm Graz (Austria)

FC Kairat (Kazakhstan)

Estos equipos se aseguraron un lugar en la fase preliminar, misma que repetirá el formato del año pasado donde habrá una tabla general de 36 equipos y cada uno tendrá ocho partidos ante ocho rivales diferentes.

De esta forma, el defensa mexicano, Rodrigo Huescas, será el único futbolista mexicano que dispute e torneo este año. Edson Álvarez no tendrá esta posibilidad luego de la eliminación del Fenerbache a manos del Benfica.

Clubes que ya hemos visto en años anteriores como el Celtic Glasgow, Ferencváros, Rangers de Escocia, Basel y Fenerbache se quedaron fuera de la carrera.

¿Cuándo será el sorteo de la UEFA Champions League 2025?

Será este jueves 28 de agosto a las 9:00 horas (CDMX) que comience esta ceremonia de sorteo para definir el camino de los 36 equipos participantes con el actual campeón, Paris Saint-Germain, encabezando el bombo 1 de los campeones.

Cada equipo enfrentará a un equipo de cada bombo como local y un equipo de cada bombo como visitante, disputando así ocho encuentros. Los ocho primeros lugares al final de esta primera fase clasificarán directamente a octavos de final. Los otro ocho lugares se disputarán en un repechaje entre el noveno y el vigesimocuarto puesto.