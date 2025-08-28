Copa Sinquefield 2025 (1)

. .

La Copa Sinquefield 2025 es un prestigioso torneo de ajedrez que se celebra en St. Louis, Misuri, del 18 al 28 de agosto de 2025. Forma parte del Grand Chess Tour, una serie de eventos de ajedrez de alto nivel. Diez de los mejores jugadores de ajedrez del mundo, incluyendo a estrellas como Fabiano Caruana, Alireza Firouzja y el campeón mundial Gukesh Dommaraju, compiten en un formato de todos contra todos, lo que significa que cada jugador se enfrenta a todos los demás una vez. Utilizan un control de tiempo “clásico”, que otorga a los jugadores unas dos horas para sus movimientos, permitiendo partidas profundas y estratégicas. El torneo ofrece un fondo de premios muy atractivo y es un evento clave para que los jugadores acumulen puntos para clasificarse a las Finales del Grand Chess Tour. Es organizado por el Saint Louis Chess Club, un importante centro de ajedrez en E.U., y es conocido por sus emocionantes partidas de alto nivel que los aficionados al ajedrez pueden ver en vivo por internet.

FIROUZJA,ALIREZA – DUDA,JAN-KRZYSZTOF

APERTURA ESPAÑOLA, RONDA 2

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.c3 Ac5 10.Cbd2 0–0 11.Ac2 Cxf2 (Si se juega la Apertura Española más vale conocer este sacrificio que puede tomar por sorpresa a cualquiera. Veamos quién domina la teoría)

12.Txf2 Axf2+ 13.Rxf2 f6 14.Cf1 fxe5 15.Rg1 Ag4 16.Ce3 Ae6 (El vaivén del alfil es trabajo de computadora, no de un análisis humano).

17.b4 a5 18.Ab3 (La mejor línea es 18 bxa5 Txa5 19 Ab3)

18….axb4 19.Cxd5 Rh8 20.Ae3 bxc3 21.Cg5?! Ag8

. .

22.Dh5?? (Un éxito para las negras. Correcto es 22 Cxc3. Ahora sólo falta aprovechar el error)

h6?! 23.Ce4 Axd5?? (Debe jugarse 23….c2 o ….b4 y si 24 Axh6 De8)

24.Axh6! De8 25.Dg5 De7 26.Axd5 Tad8?? (Estaba ganado y ahora pierde. Había que cambiar damas y conformarse con las tablas)

27.Dh5 gxh6 28.Dxh6+ Dh7 29.Dxc6 c2 30.Ab3 Td4 31.Te1 Dh4 32.g3 Dh3 33.Dxc2 Df5 34.De2 b4 35.Cc5 Tf6 36.Ac2 Df3 37.Dxf3 Txf3 38.Te2 Tc3 39.Ce6 Td6 40.Cg5 Td7 41.Ab3 Rg7 42.Te1?! Tdd3 43.Tf1 c5 44.Af7 Rh6 45.Ce4 Tc2 46.Ab3 Tb2 47.Tf6+ Rg7 48.Tf7+ Rh6 49.Tf6+ Rg7 50.Tf7+ Rh6 51.Cxc5 Tdd2 52.Ce4 Tg2+ 53.Rf1 Txh2 54.Tf2 Rg6 55.Txh2 Txh2 56.Cf2 Rf5 57.Re2 Th8 58.Re3 Td8 59.g4+ Rf6 60.Ce4+ Rg6 61.Ae6 Rg7 62.Ab3 Rg6 63.Cf2 Rf6 64.Cd3 Td4 65.g5+ Rxg5 66.Cxe5 Tf4 67.Cf3+ Rg4 68.Ae6+ Rg3 69.Ce5 Tf6 70.Ad5 Tf4 71.Cd3 Th4 72.Ae4 Th2 73.Ad5 Th4 74.Ce5 Tf4 75.Cc6 Th4 76.Rd3 Tf4 77.Ac4 Rg4 78.Cxb4 Rf5 79.Cc6 Tf3+ 80.Rd4 Ta3 81.Rc5 Txa2 (En este nivel de élite las negras harían mejor en rendirse)

82.Axa2 Re4 83.Ab1+ Re3 84.Rd5 Rf3 85.Re5 Re3 86.Ae4 Re2 87.Rd4 Rf2 88.Ce5 Re2 89.Cd3 Rd1 90.Cf4 Rd2 91.Ad3 Rd1 92.Ce2 Rd2 93.Re4 Re1 94.Re3 Rf1 95.Cf4+ Re1 96.Ac2 Rf1 97.Ab3 Re1 98.Cg2+ Rf1 99.Rf3 Rg1 100.Rg3 1–0