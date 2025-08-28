🏎️ Oscar Piastri lidera el Mundial y McLaren sueña con volver a la cima de la Fórmula 1

. .

Oscar Piastri, piloto de McLaren, aseguró que la primera parte del Mundial de Fórmula 1 fue “sobresaliente” y que ahora su objetivo es sumar más victorias. El australiano, de 24 años, llega al Gran Premio de Países Bajos como líder del campeonato de pilotos con 284 puntos, seguido muy de cerca por su compañero de equipo, el británico Lando Norris, con 276 unidades.

“Me siento lleno de energía y preparado para afrontar la segunda mitad de la temporada. El equipo ha hecho un trabajo estupendo con el coche y estoy entusiasmado con el reto que tenemos por delante”, declaró Piastri, quien ha ganado 6 de las 14 carreras disputadas en 2025 y ha subido al podio en 12 ocasiones.

MCLAREN: EL RENACER DE UNA LEYENDA

La escudería McLaren, fundada en 1963 por el neozelandés Bruce McLaren, vive en 2025 una de sus mejores temporadas en décadas. Con sede en Woking, Reino Unido, el equipo británico lidera el Campeonato Mundial de Constructores y ha logrado cuatro dobletes en lo que va del año.

Bajo la dirección de Andrea Stella y con Zak Brown como presidente, McLaren ha consolidado una estructura técnica de alto nivel, impulsada por motores Mercedes y una dupla de pilotos que combina juventud, talento y consistencia: Piastri y Norris.

RIVALIDAD INTERNA Y DOMINIO TÉCNICO

La batalla entre Piastri y Norris ha sido uno de los atractivos de la temporada. Mientras el australiano ha mostrado una consistencia impresionante, el británico ha ganado en Australia, Mónaco, Austria y Gran Bretaña, y se mantiene como serio contendiente al título

McLaren ha logrado 12 poles, 4 vueltas rápidas y ha liderado más de 300 vueltas en lo que va del campeonato. Su monoplaza ha demostrado ser el más competitivo de la parrilla, superando a equipos como Red Bull, Ferrari y Mercedes, que luchan por mantenerse en el podio

EL LEGADO Y EL FUTURO

Con 200 victorias, 521 podios y 12 campeonatos de pilotos en su historia, McLaren es una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1. Tras años de altibajos, el equipo ha vuelto a la élite y sueña con conquistar nuevamente ambos títulos, algo que no logra desde 1998

Piastri, que debutó en la F1 hace dos temporadas tras ganar consecutivamente en Fórmula 3 y Fórmula 2, podría convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial desde Alan Jones en 1980. Su rendimiento y madurez lo han convertido en una de las grandes revelaciones del automovilismo actual.