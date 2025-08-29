Carlos Alcaraz se clasifica a octavos de final a costa de Luciano Darderi

US Open 2025 Carlos Alcaraz deleitó al público neoyorquino con unos puntos espectaculares. (EFE)

Carlos Alcaraz solo necesitó de 1h y 44m para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

El español prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un ‘grande’. Para recuperar el número uno mundial, el murciano necesita igualar o mejorar el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.

Con su victoria del viernes, Alcaraz sumó la número 57 del año y pelea en la Gran Manzana su séptimo título del curso. Desde abril luce un asombroso balance de 42 victorias por tan solo dos derrotas.

Alcaraz puso de inmediato el partido cuesta abajo sobre Luciano Darderi. Logró la primera rotura en el segundo juego y apenas perdió dos puntos con su saque en un primer set que terminó 6-2 cuando el cronómetro todavía no había alcanzado los 30 minutos.

El español siguió deleitando al público neoyorquino con unos puntos espectaculares, entre ellos una magistral defensa que obligó a Darderi a intentar dos o tres golpes ganadores, sin éxito.

Alarma por dolor en la rodilla

El único momento de apuros para el murciano llegó a finales de la segunda manga, cuando tuvo que pedir atención médica por unas molestias en la parte inferior de la rodilla derecha, pero pudo seguir compitiendo sin mayores consecuencias.

“Me siento bien, sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos se había ido. Quería estar bien, terminar bien. No hablé con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso”, afirmó Alcaraz tras su victoria, tranquilizando a sus seguidores.

Poco antes de llamar al fisio, Alcaraz había sufrido la primera y única rotura de su encuentro, aunque en ese momento ya mandaba 4-2. Darderi pudo remontar hasta el 4-4, pero, tras recibir atención médica, Alcaraz logró el ‘break’ clave en el décimo juego para ponerse arriba dos sets a cero.

El balance del murciano cuando gana por dos sets en un ‘grande’ habla claro: 48-0. No dio opción a Darderi en la tercera manga y, en 26 minutos, blindó el pase de ronda.

En octavos, Alcaraz jugará contra el ganador del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (n.82) y Benjamin Bonzi (n.51). EFE