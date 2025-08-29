El América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada este sábado

Medida. El Estadio de la Ciudad de los Deportes lucirá sin afcionados este sábado por la noche durante el duelo de América-Pachuca.

La alcaldía Benito Juárez informó este viernes, mediante un comunicado oficial en su cuenta de X, que el partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La medida se tomó como consecuencia a un incidente ocurrido durante los preparativos del encuentro, cuando personal de seguridad del Club América extralimitó sus funciones al cerrar la calle de Indiana, ubicada en la colonia Ciudad de los Deportes.

Esa acción afectó directamente a los residentes de la zona, en especial a una vecina que fue impedida de acceder a su domicilio mientras requería atención médica urgente.

Ante la situación, elementos de la policía capitalina intervinieron para liberar la vialidad, en cumplimiento del “Operativo Ladrillera”, protocolo que regula los cierres y aforos en eventos masivos dentro de la demarcación.

La alcaldía señaló que este tipo de acciones no autorizadas vulneran el orden público y la seguridad de los vecinos, por lo que se determinó restringir el acceso al estadio para el partido programado este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas.