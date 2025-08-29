Fernanda Lira termina en el sitio 15 en el Women’s Irish Challenge

Mexicana jugando en Irlanda. Fernanda Lira logró obtener un Top 15 en el evento del Access Series del Ladies European Tour (LET). (Foto esp)

La mexicana Fernanda Lira culminó su participación en el sitio 15 en el torneo Women’s Irish Challenge que durante tres días se jugó en el Malahide Golf Club en Irlanda.

Lira que juega en la gira de formación Access Series del Ladies European Tour (LET) firmó rondas de 74, 72 y 71 golpes para un total de 217 golpes (+1) que la colocaron en sitio 15 de la clasificación, a 11 golpes de distancia de la campeona francesa Anne-Charlotte Mora.

En este evento, Fernanda Lira buscaba su tercera victoria de la temporada, tras las obtenidas en el Islantilla Open que se jugó del 17 al 19 de julio el Huelva, España y en el Q-Tour Himmerlan Championship que se desarrolló en Dinamarca entre el 28 y 31 de julio.

La campeona Anne-Charlotte Mora se aseguró en un último día ventoso y difícil en el que firmó ronda de 69 (-3), la más baja del día para culminar con 206 golpes (-10) con cuatro de ventaja sobre la alemana Verena Gimmy que terminó con 210 (-6) y cinco sobre la austriaca Isabella Holpfer con 211 (-5).

La siguiente parada de la gira de desarrollo LET será en Inglaterra con el torneo Rose Ladies Open a jugarse del 5 al 7 de septiembre en el Hanbury Manor Marriot Hotel & Country Club.