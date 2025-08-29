Lando Norris domina los ensayos 1 y 2 en el GP de Países Bajos

Fórmula 1. Lando Norris estuvo encendido en los ensayos del Gran Premio de Países Bajos, dominó las dos sesiones. (EFE)

Lando Norris dominó la primera y la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos, este viernes en el circuito de Zandvoort, donde el veterano español Fernando Alonso sorprendió como el segundo más rápido.

Una vez más, el británico evidenció una vez el dominio de los McLaren. Su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial, completó el Top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida del viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull.

Max a disgusto con su RB21

“Nos seguimos enfrentando a las mismas dificultades”, lamentó el vigente campeón mundial. “Hemos intentado muchas cosas con el coche, pero no parece haber cambiado mucho (...) Vamos a ver si podemos encontrar otras soluciones, pero no me espero un giro espectacular de la situación” en la clasificación el sábado, apuntó.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que tuvo en esta jornada un trompo sin consecuencias, firmó el sexto mejor crono y su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, el octavo.

Lance Stroll estrella su auto

La última hora de ensayos del viernes estuvo marcada por la salida de pista de Lance Stroll, que perdió el control de su Aston Martin y golpeó contra un muro a gran velocidad. El piloto canadiense había firmado el tercer mejor registro en la primera sesión, unas horas antes.

El accidente provocó una bandera roja durante unos diez minutos, el tiempo necesario para limpiar la pista y garantizar la seguridad.

El tailandés Alexander Albon (Williams) también se salió de pista 20 minutos después y ello provocó una nueva interrupción.

El sábado, los pilotos podrán realizar los ajustes que consideren en sus monoplazas durante la tercera y última sesión de ensayos libres, antes de afrontar la sesión de clasificación que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo.

En el Mundial de pilotos, Piastri tiene apenas nueve puntos de ventaja sobre Norris y el resto de la temporada se presenta como un emocionante pulso entre los McLaren para saber cuál de los dos sucede a Verstappen como campeón.