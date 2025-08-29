Mauricio Figueroa, entre los seis mejores en el CRMC Championship

Mexicano en ascenso. Mauricio Figueroa está jugando su mejor golf esta semana en territorio canadiense. (Foto especial)

Mauricio Figueroa firmó la mejor ronda de su carrera en el PGA Tour Américas y con 63 golpes (-8) se elevó hasta el sexto sitio en la clasificación del CRMC Championship que se juega en territorio canadiense para sumar cuarto corte consecutivo en la gira.

El golfista mexicano, único que está jugando la segunda parte de la temporada 2025 del PGA Tour Américas, mejora torneo tras torneo y en la jornada de este viernes se lució en el campo Craguns Legacy Course en Brainerd, Canadá, donde Figueroa cerró su recorrido con cuatro birdies seguidos (hoyos 5, 6, 7 y 8) y par en el 9.

Antes de eso, el golfista mexicano de 25 años había embocado cinco birdies (hoyos 10, 11, 16, 18 y 1). El único error del día lo cometió en el hoyo 14.

De esta manera Figueroa comparte el sexto sitio de la competencia con un acumulado de 131 impactos (-11). En la jornada del jueves había firmado un 69 (-3) y empataba al sitio 42.

Sin lugar a duda este sábado Mauricio seguirá luchando por su primer Top 10 de la gira. Hasta el momento su mejor resultado lo consiguió en el torneo Commissionaires Ottawa Open con un empate al puesto 26.

En la punta del torneo se situó el estadounidense Derek Hitchner con suma de -17 golpes, después de rondas de 63 y 62.

Torneo LPGA

Gaby López fue una de las competidoras quien el viernes no pudo completar su segundo recorrido en el torneo FM Championship que se juega en Norton, Massachusetts, al ser suspendido por el mal clima.

La mexicana estaba jugando apenas su quinto hoyo cuando los organizadores del evento decidieron que no se podía jugar más y que las actividades continuarían este sábado. Gaby que marchaba en par de campo se coloca provisionalmente en el sitio 34 compartido.