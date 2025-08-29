Rayados lidera el Apertura 2025 y visita al Puebla en duelo de contrastes

CUMPLE. El español Sergio Ramos ha demostrado un muy buen futbol y es vital para los Rayados. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

Los Rayados de Monterrey, dirigidos por el español Domenec Torrent, llegan al encuentro con 15 puntos, producto de cinco triunfos consecutivos tras caer en su debut ante Pachuca por 3-0. El equipo regio supera por un punto al América y Cruz Azul, segundo y tercero respectivamente.

Con una ofensiva liderada por los argentinos Germán Berterame (4 goles) y Lucas Ocampos (3), y el español Sergio Canales (2 goles y 2 asistencias), Monterrey presume la segunda mejor ofensiva del campeonato, con 13 goles, nueve más que su rival poblano.

PUEBLA BUSCA SORPRENDER EN CASA

Aunque Rayados parte como favorito, no deberá confiarse ante un Puebla que mostró mejoría en su reciente empate ante Pumas UNAM, en el debut del técnico argentino Hernán Cristante. El equipo buscará mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios con una ofensiva encabezada por el uruguayo Emiliano Gómez.

La defensa de Monterrey ha recibido 7 goles, la mitad de los que ha aceptado Puebla, lo que refuerza su condición de favorito en este duelo de extremos.

TOLUCA VISITA A SAN LUIS CON LA MIRA EN LA RECUPERACIÓN

Un par de horas antes del duelo entre Rayados y Puebla, el campeón Toluca, sexto en la clasificación, visitará al San Luis, décimo, con la intención de sumar tres puntos y reafirmar su buen rendimiento como visitante.

Dirigido por el argentino Antonio Mohamed, Toluca viene de caer ante Cruz Azul y acumula solo 1 punto de los últimos 6 posibles. Con figuras como el portugués Paulinho, el brasileño Helinho y el mexicano Alexis Vega, los Diablos buscarán aprovechar las debilidades defensivas de San Luis.

JOAO PEDRO, AMENAZA OFENSIVA

La defensa escarlata tendrá la misión de frenar al italiano Joao Pedro, líder de goleo del torneo con 6 anotaciones, responsable de dos tercios de los goles de San Luis.

AMÉRICA Y PACHUCA PROTAGONIZAN DUELO ESTELAR

Este sábado, el América recibirá al Pachuca, cuarto de la tabla, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Las Águilas llegan con tres victorias consecutivas, incluyendo el contundente 1-3 ante Tigres en el Estadio Universitario.

Pachuca enfrentará el reto sin su delantero estrella, el venezolano Jhonder Cádiz, lesionado en un pie, lo que complica su panorama ante un América en ascenso.

CRUZ AZUL VISITA A CHIVAS EN DUELO DE URGENCIA PARA LOS TAPATÍOS

También el sábado, Cruz Azul se enfrentará a las Chivas de Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, que se ubican en la antepenúltima posición con 4 puntos, los mismos que el colero Puebla.

La Máquina buscará aprovechar el mal momento del Rebaño para mantenerse en la pelea por el liderato.

OTROS DUELOS SABATINOS COMPLETAN LA JORNADA

En otros encuentros del sábado, el León del colombiano James Rodríguez recibirá al Querétaro, mientras que los Tigres UANL, liderados por el campeón mundial argentino Ángel Correa, visitarán al Santos Laguna.

El domingo jugarán Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa.

JORNADA 7 DEL APERTURA 2025

Viernes 29 de agosto

Juárez FC vs Mazatlán – 19:00 h

San Luis vs Toluca – 19:00 h

Puebla vs Monterrey – 21:05 h

Sábado 30 de agosto

León vs Querétaro – 17:00 h

Santos Laguna vs Tigres UANL – 19:00 h

Guadalajara vs Cruz Azul – 19:05 h

América vs Pachuca – 21:05 h

Domingo 31 de agosto